消費券｜6大平台優惠　八達通推大家樂券　BoC Pay平價搶iPhone13

【消費券第二期 / PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go】政府第二階段消費券將於明日（7日）發放2,000元，6間發放消費券的支付平台準備多款優惠券給用戶之餘，亦回饋非消費券用戶，只需使用該等支付工具App亦同享優惠，部份搶先推出的「激筍優惠」已換罄。



至於消費券用戶獨家優惠方面，BoC Pay便有「勁賞．友得搶」，用戶在8月8日晚上9時到「友和YOHO」網頁，購買iPhone 13僅須1,999元。Tap & Go消費券用戶在指定商戶消費滿100元或以上，可享8%儲值額回贈。下文將介紹各大平台的最新優惠。



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八達通App︰買大家樂2,500元餐券送500元

飲食方面包括︰消費滿30元送「抵食加配」小食一款；大家樂$2500電子餐券套裝，送$500餐券，八達通獨家再送「青春本我x大家樂」聲夢特別版八達通卡一張；大家樂消費30元減10元（已換罄）；616牛肉火鍋專門店4人火鍋外賣套餐優惠價$488等。

購物方面包括︰屈臣氏門市買滿300元減30元、網店買滿800元減100元；日本城買滿200元減20元、300元減35元；萬寧買滿388元減50元、688元減100元等。

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BoC Pay︰消費券用戶搶1999元iPhone 13

包括︰由即日起至9月30日，在指定逾600間餐廳單一消費滿50元，即減5元，最高可減40元。餐廳涵蓋大家樂、譚仔三哥、茶木、吉野家、616牛肉火鍋專門店等。此外，在東海堂單一消費滿200元減80元、滿30元減5元、購買10張50元餅券享85折、5張則享9折等。

購物方面包括︰僅領取BoC Pay消費券的用戶，可享「勁賞．友得搶」消費券優惠。用戶在8月8日晚上9時，到「友和YOHO」網頁，購買iPhone 13僅1,999元（限量100部）；購買PS5僅半價1,999元（限量20部）；購買Switch僅999元（限量20部）。

此外，亦有屈臣氏獨家消費賞，由即日至9月30日，買滿300元減30元、買滿550元減60元；誠品獨家消費賞，由即日至12月31日，在誠品單一消費滿500元減40元；759阿信屋由即日起至8月10日，消費滿50元減10元等。

PayMe︰送5元麥當勞優惠券

飲食方面包括︰由8月7日至9月6日，美心MX買滿38元即減8元；美心西餅買滿35元減10元；東海堂買滿40元減10元、買滿100元減30元；由8月29日至9月25日，麥當勞買滿35元即獲5元優惠券等。

購物方面包括︰由8月7日至10月31日，日本城買滿200元減20元、300元減35元；由8月7日至9月6日，在Price網購買滿250元送50元優惠券；萬寧門市買滿288元減28元、388元減50元、688元減100元等。

Tap & Go︰指定商戶買滿100元儲值額回贈8%

Tap & Go最新優惠包括︰由即日起至9月30日，下載Happy Together演唱會生活優惠App，並免費註冊成為會員，在合作餐廳展示會員頁面，付款可享9折優惠。由即日起至8月10日，綁定虛擬銀聯卡的雲閃付App，並於759阿信屋，以銀聯二維碼付款，滿港幣50元減10元。

Tap & Go亦推儲值額回贈，由8月7日至9月7日，在中環街市 、各區小店及網上小店等逾350間指定商戶，以消費券帳戶內的「二維碼支付」功能，消費滿100元或以上，可享8%儲值額回贈。

Tap & Go亦有共過百個有關電玩科技、時尚、美食、美妝造型、生活百貨、Staycation、娛樂服務等優惠。詳情可到網頁查閱。

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AlipayHK︰萬寧買滿388元減50元

飲食方面包括︰大家樂消費滿40元減5元；美心MX優惠價25元享迷你叉燒飯及紅豆冰；吉野家消費滿50元減5元；聖安娜餅屋買滿25元減5元；Starbucks手調飲品或食品消費滿40元減5元，一套4張等。

購物方面包括︰億世家買滿350元減70元、買滿150元減30元；一田超市買滿400元減20元及滿1,000元減50元（已換罄）；大生生活超市買滿200元減10元；萬寧買滿388元減50元、688元減100元等。

其他方面包括︰4PX遞四方（香港），集運滿50元減6元；永安旅遊網或APP預訂全線酒店，每單減100元；美國冒險樂園購買30個代幣送多10個等。

此外，「勁賞買券Mall」頁面中，亦有多款餐飲券購買，包括︰天仁茗茶25元券售22元；金記冰室50元券售45元、戶戶送20元電子禮品卡售16元等。

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WeChat Pay HK︰小米買滿900元減100元

飲食方面包括︰麥當勞朱古力曲奇麥旋風買一送一；吉野家早上11時後消費滿100元，減15元；Starbucks手調飲品或食品，消費滿40元減5元；美心MX晚市消費滿60元減10元等。

購物方面包括︰日本城買滿200元減20元、滿300元減35元；億世家買滿150元減30元、滿750元減70元；小米滿900元減100元、滿200元減20元，及50元／100元手機現金券等；京東全球官方店部份商品滿599元減50元。