強制檢測｜增72處　奧海城和民、太古城大家樂、海逸坊麥當勞上榜

新冠肺炎疫情反彈，政府周六（16日）發出強制檢測公告，多達72個處所納入名單。其中12個地點為食肆，包括奧海城一期的MOS Café及居食屋和民、太古城中心大家樂、紅磡海逸坊麥當勞等。此外，患者曾到訪或污水樣本呈陽性的大廈，共60有幢上榜，包括都會駅城中駅7座、日出康城緻藍天晶巒、愉景灣康慧台康和閣、觀塘紀律部隊宿舍2座等。公告列明，所有人若在指定時間內，曾到訪相關地點，須於周日或周一（17日或18日）接受核酸檢測。



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72處涉12食肆 金記冰室及大家樂一連兩日有分店上榜

醫務衞生局公布最新有72個地點，曾有確診患者到訪，故被納入強檢公告。其中有12個地點為食肆，當中金記冰室及大家樂一連兩日有分店上榜，今日涉及太古城中心大家樂、形薈地下金記冰室。至於奧海城一期重災，涉2間食肆，包括MOS Café、居食屋和民。此外，亦有紅磡海逸坊麥當勞、大圍村南道泰安樓地下紅茶等食肆上榜。

將軍澳上榜大廈最多 黃竹坑雅濤閣有兩幢上榜

餘下60個地點為確診大廈，當中新界區佔30幢，九龍佔16幢，港島則佔11幢，離島佔3幢。當中，黃竹坑僅4座大廈的雅濤閣有2幢上榜，涉1座及2座；堅尼地城士美菲路2幢大廈同時上榜，為德新樓及慧華閣；秀茂坪邨秀程樓及秀安樓亦上榜。

至於將軍澳5幢大廈上榜最多，包括日出康城緻藍天晶巒、新都城1期4座、都會駅城中駅7座、寶盈花園3座，及污水樣本呈陽性的健明邨健晴樓。其他大廈亦有黃埔花園綠榕苑5座、愉景灣康慧台康和閣等。此外，觀塘紀律部隊宿舍2座亦上榜。

▼7月16日強制檢測公告▼



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2幢大廈污水樣本呈陽性

此外，今日共有2幢大廈因污水樣本呈陽性，被納入強檢公告，相比昨日減少2幢，為上述提到的將軍澳健明邨健晴樓、大圍美田邨美滿樓。

政府周日（17日）將於深井碧堤半島、青衣長康邨及愉景灣重開流動採樣站。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站，查看實時籌號排隊狀況。