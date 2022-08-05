大家樂西環香港商業中心店冰塊大腸菌群超標50% 食安中心叫停用
撰文：何瑞芬
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食物環境衞生署食物安全中心今日（5日）公布，在石塘咀一間食肆抽取在其處所自製的食用冰塊樣本作檢測，結果顯示樣本的大腸菌群含量為每100毫升150個菌落形成單位，其含量超出《食品微生物含量指引》標準 ，中心正跟進事件，已指示餐廳停用出事冰塊。據了解，涉事肆為干諾道西186-191號香港商業中心地下的連鎖快餐廳大家樂分店。
食安中心發言人表示，中心透過恆常食物監測計劃，從石塘咀一間食肆抽取在其處所自製的食用冰塊樣本作檢測，結果顯示，涉事餐廳冰塊大腸菌群含量超標。根據《指引》，零售點的散裝食用冰大腸菌群含量準則為每100毫升樣本少於100個菌落形成單位，即有關樣本超出標準的50%。
中心稱大腸菌群含量超出《指引》準則表示在製冰期間或處理冰塊時，衞生條件欠佳或沒有注重衞生，但並不表示會引起食物中毒。
發言人指出，中心已知會有關食肆上述違規事項，並指示其暫停出售含有冰塊的凍飲，中心亦已派員巡查該食肆，向食肆負責人和員工作出食物安全和衞生教育，並要求該食肆檢視和改善生產流程及進行徹底清潔和消毒。
中心呼籲業界應遵循《在食肆製造和處理冰塊的衞生指引》，在處理冰塊時採取良好的衞生規範。中心會繼續跟進事件和採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。
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