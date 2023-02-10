日本開關｜日貿易振興機構辦清酒展　酒商指通關後生意曾跌三成

日本貿易振興機構（香港）今起一連五日在尖沙咀一個商場舉辦日本清酒展銷會推廣活動，包括為支援2011年日本東北大地震受災兒童的基金所推出的一款柚子酒。



新冠疫情期間日本叫停外國入入境旅遊，令不少未能「返鄉下」的香港人買日本食品「解鄉愁」，不過在日本開關後，有入口商銷售量減少了30%，到近期雖已穩定，但未回復原狀，「當然好多客都係因為想記起日來的味道而買清酒。」她希望這次展銷會可令其公司有20％至30%的銷售額增長。



日本貿易振興機構(香港)自今日(10日)起至下周二(14日)，在尖沙咀Mira Place B1 辦「Your First Love Sake」日本清酒推廣活動，會場內設置 5 個主題區，包Sparkling區、果酒區、微醉區、 New Style區、傳統滋味區。每個主題區攤位在每一小時，會有 4 款酒供到場人士試飲。

其中果酒區就有一款「人氣一 Ultraman 基金地球最強king Joe 柚子酒」，Ultraman 基金是為2011年日本東北大地震受災的兒童，而成立的賑災收益支援基金。同樣是震災支援的團體，在Sparkling區就有「人氣一 宇宙sparkling 純米吟釀」。

在周六至日(11至12日)有由日本清酒經銷商舉辦的工作坊，內容包括朱古力配清酒體驗、 製作香薰等體驗，由酒元商店負責的朱古力配清酒體驗，就推4種特色清酒配特色朱古力。

酒商指盼展銷會拉高生意三成

酒元商店負責人吳小姐指，在日本仍封關時，零售客人會較多，惟開關後客人有減少，銷售量減少了30%。到近期雖已穩定，但未回復原狀，「當然好多客都係因為想記起日來的味道而買清酒。」她希望這次展銷會可令其公司有20％至30%的銷售額增長。