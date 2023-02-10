MonS法國芝士Gaperon cheese疑受李斯特菌污染　食安中心籲停售

食環署食物安全中心今日（10日）呼籲市民不要食用法國品牌「MonS」的「Gaperon cheese」芝士（批次編號：341），懷疑有關產品或受致病菌李斯特菌污染。若初生嬰兒、長者和免疫力較低的人感染，或出現嚴重的併發症如敗血症及腦膜炎，甚至死亡。進口商已按中心指示將受影響產品停售及下架，並展開回收。中心呼籲業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。



食物環境衞生署食物安全中心今日（10日）呼籲市民不要食用法國品牌「MonS」的「Gaperon cheese」芝士（批次編號：341）。（網頁截圖）

食安中心發言人表示，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述批次產品可能受李斯特菌污染，正進行回收。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。

產品名稱：Gaperon cheese

品牌: MonS

來源地：法國

進口商：FICO INTERNATIONAL LIMITED

包裝：每包400克

批次編號：341

此日期前最佳：2023年1月30日

該進口商已按中心指示將受影響產品停售及下架，並展開回收。如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線2850 4799。

李斯特菌在一般烹煮溫度下可消滅

發言人又指，李斯特菌可在一般烹煮溫度下輕易消滅，但能在冷藏低溫下生存和繁殖。大部分身體健康的人在感染這種細菌後不會出現病徵或只出現輕微病徵如發燒、肌肉疼痛、頭痛、噁心、嘔吐及腹瀉等。但對初生嬰兒、長者和免疫力較低的人，則可能出現嚴重的併發症如敗血症及腦膜炎，甚至死亡。孕婦感染李斯特菌一般症狀輕微，但可導致胎兒流產、夭折、早產，或引致新生嬰兒患上嚴重的感染。

發言人呼籲市民如購入受影響批次產品，應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。