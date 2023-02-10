水貨黑點｜政府3招掃蕩　上水站外裝閉路電視　警方食環署增巡邏

香港與內地通關後，走水貨也「復常」，水貨客重現上水。政務司副司長卓永興今（10日）主持跨部門會議，檢視香港與內地通關後，多區水貨活動黑點的情況。會議決定警務處和食環署，將在黑點加強巡邏，有需要時展開聯合行動；食環署亦在水貨黑點加裝閉路電視，以及加強清洗街道。



▼政府掃蕩水貨客三招▼



．警方和食環署會在黑點附近進行更頻密的巡邏，及在有需要時展開聯合行動

．食環署會在上水站外加裝閉路電視，措施適用於其他水貨活動黑點

．食環署會針對水貨黑點，加大清洗街道力度

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卓永興主持跨部門會議檢視水貨活動

政府表示，非常關注水貨活動影響民生及環境衞生，故為防患未然，自1月8日港與內地恢復通關後，警務處和食環署已展開聯合行動，在北區、元朗、屯門、油尖旺等潛在水貨活動黑點，加強巡邏及監察，防止水貨客在公眾地方聚集，以及擺放貨物阻街而造成滋擾。

政府公布，因應近日上水站外再現水貨活動，為防範水貨黑點擴散。政務司副司長卓永興今日主持跨部門會議，保安局、海關、食環署、民政事務總署、警務處、入境事務處和律政司的代表均出席。

2月10日，政務司副司長卓永興主持跨部門會議，嚴打水貨活動黑點於萌芽階段。（政府圖片）

有需要時展開聯合行動

會議決定警務處和食環署，在黑點附近更頻密巡邏，有需要時展開聯合行動；並分別根據《簡易程序治罪條例》、《公眾衞生及市政條例》和《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》，對水貨客和店鋪違法阻街進行執法。

至於食環署將在上水站及其他水貨黑點，加裝閉路電視，加強監察衞生情況，以便利部門部署執法行動。此外亦會加強清洗街道力度，保持街道清潔。

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