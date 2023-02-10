給十九歲的我｜拒接受提名及停上映　辦學團體︰人比電影更加重要

紀錄片《給十九歲的我》爭議不斷，英華女學校在獲香港電影金像獎提名「最佳電影」後，隨即發表聲明，指校方經審慎考慮後，決定退出遴選。辦學團體今日（10日）中華基督教會香港區會總幹事王家輝表示，不適合接受金像獎提名，在妥善處理前不再上映，並強調電影是屬於學校，相關部份可自行決定，「我哋希望傳遞一個消息，人係比電影更加重要。」



▼2月5日 《給十九歲的我》暫停公映前一日▼



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《給十九歲的我》獲金像獎三項提名

香港電影金像獎協會在本周四（9日）舉行記者招待會，公布2023年「第41屆香港電影金像獎」各獎項入圍名單，當中《給十九歲的我》入圍「最佳導演」、「最佳電影」、「最佳剪接」三項大獎。

中華基督教會香港區會總幹事王家輝。（資料圖片／余俊亮攝）

辦學團體︰電影係屬於學校

中華基督教會香港區會總幹事王家輝表示，《給十九歲的我》不適合接受金像獎提名，「我哋希望傳遞一個消息，人係比電影更加重要。」他表示，現階段希望先處理溝通，並平伏受困擾人士的心情，在此之前不會再放映。

王強調「電影係屬於學校」，與學校相關的部份可決定；至於導演或其他團隊成員，若他們有其考慮或決定，校方則不能代為決定。

英華女校發表聲明，稱退出遴選。（校友會facebook）

▼《給十九歲的我》影片截圖▼



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聯合導演郭偉倫不退出「最佳導演」提名

雖然校方決定退出遴選，惟該片聯合導演之一的郭偉倫，已表態會繼續接受「最佳導演」的提名，至於張婉婷則選擇尊重及配合他的決定，但不會現身於頒獎禮。

香港電影金像獎協會則指，尚未收到英華女學校的退選申請。若然王家輝所言屬實，將是金像獎史上首次有作品退出「最佳電影」遴選。

▼2月6日 英華女學校《給十九歲的我》風波後首個上學日▼

