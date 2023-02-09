給十九歲的我｜黃家正轟《音樂人生》　張經緯拒回應：唔想趁熱度

紀錄片《給十九歲的我》引發的爭議繼續發酵，曾拍攝得獎紀錄片《KJ音樂人生》的主角、音樂家黃家正今（9日）於FB專頁撰文，談及當時家庭關係緊張，曾嚴正要求導演張經緯勿將涉及不滿家人的片段公開，惟事與願違。

張經緯接受《香港01》查詢時稱，事件已事隔多年，不打算作出回應，「唔會再討論，唔想attention seeking（引人注意）」，他又評價與黃家正雙方關係良好，近年黃家正亦有相約飲茶聚舊，更送贈其個人最新大碟，當時氣氛愉快。

張經緯又指，坊間對紀錄片有討論是好事，在《給》的爭議以外，亦願意以學術形式分享紀錄片倫理，惟目前不宜評論：「唔想再趁熱度，再comment（評論）太多只係火上加油，個city(城市已經夠trouble（煩惱）。」



2009年上映的紀錄片《音樂人生》由張經緯執導，拍攝被喻為音樂天才的黃家正的成長故事。(《音樂人生》劇照)

由張經緯執導的《音樂人生》於2009年上映，紀錄被喻為音樂天才的黃家正的成長故事，拍攝時間橫跨六年。電影獲得極佳口碑，更奪得第16屆香港電影評論學會大獎的最佳電影，張經緯亦憑此片奪得第29屆香港電影金像獎的「新晉導演」，以及第46屆金馬獎的最佳剪接與最佳音響效果。

近日紀錄片《給十九歲的我》引發連串爭議，外間關注紀錄片拍攝的倫理道德，《音樂人生》主角、音樂家黃家正今日亦首次於個人FB專頁就事件開腔述及事件看法，又重提當年自己拍攝時的內情。他憶述當時家庭關係緊張，曾向導演張經緯重申不能將涉及對家人不滿的相關片段播放，惟事與願違，故最後他亦沒有出席電影的宣傳活動。對於《給》一片引發的爭議，他則回應說：「I suffered from this for 14 years（我已因而受困14年），在此沒有更多人比我更加有發言權。」

張經緯向《香港01》記者表示，未有閱讀黃家正FB內容，但已事隔多年，不打算回應，「唔會再討論，唔想attention seeking（引人注意）。」

他又指，雙方關係良好，近年黃家正有相約其飲茶聚舊，對方席間更向其饋贈當時的最新大碟，當時氣氛愉快，「 佢送隻CD畀我，我哋又有飲茶嘅。」至於會否就今次事件再私下對話？他指若對方提出要「我不嬲都無問題，你要傾，我咪同你傾囉」，但不會在公眾面前公開談論昔日雙方對話，「我唔鍾意做啲咁嘅事。」

電影導演張經緯 (資料圖片)

《給十九歲的我》近日掀起軒然大波，張經緯說，自己拍攝紀錄片十多年，深明背後難處，坊間對紀錄片有討論是好事，亦願意以學術形式分享紀錄片倫理，但不欲因今次事件捲入漩渦，亦不樂見節外生枝：「好好地嘅一件事，點解要搞到咁呢大家？仲有啲人出嚟湊熱鬧，我唔會湊熱鬧，但我要強調，唔係講黃家正係湊熱鬧。」他指，曾有不少傳媒邀約訪問其對《給》的看法，他均一一婉拒及未有受訪。

他又說，與張婉婷僅是點頭之交，亦未曾有機會觀看《給十九歲的我》，「唔想再趁熱度，再comment（評論）太多只係火上加油，個city(城市已經夠trouble（煩惱）。」

《音樂人生》當年口碑極佳。（電影海報）

▼《給十九歲的我》影片截圖▼



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▼2月5日 《給十九歲的我》導演張婉婷回應事件▼



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▼2月5日 《給十九歲的我》暫停公映前一日▼

