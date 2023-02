給十九歲的我｜黃家正轟《音樂人生》　張經緯拒回應：唔想趁熱度

紀錄片《給十九歲的我》引發的爭議繼續發酵,曾拍攝得獎紀錄片《KJ音樂人生》的主角、音樂家黃家正今(9日)於FB專頁撰文,談及當時家庭關係緊張,曾嚴正要求導演張經緯勿將涉及不滿家人的片段公開,惟事與願違。

張經緯接受《香港01》查詢時稱,事件已事隔多年,不打算作出回應,「唔會再討論,唔想attention seeking(引人注意)」,他又評價與黃家正雙方關係良好,近年黃家正亦有相約飲茶聚舊,更送贈其個人最新大碟,當時氣氛愉快。

張經緯又指,坊間對紀錄片有討論是好事,在《給》的爭議以外,亦願意以學術形式分享紀錄片倫理,惟目前不宜評論:「唔想再趁熱度,再comment(評論)太多只係火上加油,個city(城市已經夠trouble(煩惱)。」



2009年上映的紀錄片《音樂人生》由張經緯執導,拍攝被喻為音樂天才的黃家正的成長故事。(《音樂人生》劇照)

由張經緯執導的《音樂人生》於2009年上映,紀錄被喻為音樂天才的黃家正的成長故事,拍攝時間橫跨六年。電影獲得極佳口碑,更奪得第16屆香港電影評論學會大獎的最佳電影,張經緯亦憑此片奪得第29屆香港電影金像獎的「新晉導演」,以及第46屆金馬獎的最佳剪接與最佳音響效果。

近日紀錄片《給十九歲的我》引發連串爭議,外間關注紀錄片拍攝的倫理道德,《音樂人生》主角、音樂家黃家正今日亦首次於個人FB專頁就事件開腔述及事件看法,又重提當年自己拍攝時的內情。他憶述當時家庭關係緊張,曾向導演張經緯重申不能將涉及對家人不滿的相關片段播放,惟事與願違,故最後他亦沒有出席電影的宣傳活動。對於《給》一片引發的爭議,他則回應說:「I suffered from this for 14 years(我已因而受困14年),在此沒有更多人比我更加有發言權。」

張經緯向《香港01》記者表示,未有閱讀黃家正FB內容,但已事隔多年,不打算回應,「唔會再討論,唔想attention seeking(引人注意)。」

他又指,雙方關係良好,近年黃家正有相約其飲茶聚舊,對方席間更向其饋贈當時的最新大碟,當時氣氛愉快,「 佢送隻CD畀我,我哋又有飲茶嘅。」至於會否就今次事件再私下對話?他指若對方提出要「我不嬲都無問題,你要傾,我咪同你傾囉」,但不會在公眾面前公開談論昔日雙方對話,「我唔鍾意做啲咁嘅事。」

電影導演張經緯 (資料圖片)

《給十九歲的我》近日掀起軒然大波,張經緯說,自己拍攝紀錄片十多年,深明背後難處,坊間對紀錄片有討論是好事,亦願意以學術形式分享紀錄片倫理,但不欲因今次事件捲入漩渦,亦不樂見節外生枝:「好好地嘅一件事,點解要搞到咁呢大家?仲有啲人出嚟湊熱鬧,我唔會湊熱鬧,但我要強調,唔係講黃家正係湊熱鬧。」他指,曾有不少傳媒邀約訪問其對《給》的看法,他均一一婉拒及未有受訪。

他又說,與張婉婷僅是點頭之交,亦未曾有機會觀看《給十九歲的我》,「唔想再趁熱度,再comment(評論)太多只係火上加油,個city(城市已經夠trouble(煩惱)。」

《音樂人生》當年口碑極佳。(電影海報)

