給十九歲的我｜曾帶學生參觀瑪麗實驗室　袁國勇：導演好關心學生

紀錄片《給十九歲的我》近日引起連串風波， 社會上不同界別的人士都有就事件發聲。港大微生物學系講座教授袁國勇亦曾出現在該影片，他今日（10日）接受記者訪問時表示，不欲對紀錄片作任何評論，但指當日是導演張婉婷主動聯絡他，表示希望帶同約十名師妹到瑪麗醫院參觀實驗室，並在獲部門主管及傳訊部的同意下到醫院實驗室進行拍攝。據紀錄片內容，袁國勇當時向一眾學生介紹醫生的工作，並解答學生的疑問。

他表示，當時感受到張婉婷十分關心學生，並會鼓勵學生繼續追求自己的理想工作。



▼2月5日 《給十九歲的我》暫停公映前一日▼



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紀錄片《給十九歲的我》近日引起連串爭議，近日社會上不同界別都有就此發聲。袁國勇曾出現在《給十九歲的我》紀錄片，據紀錄片內容，因有不少的英華女學生當時表明未來想做醫生及護士，故張婉婷有帶同她們到瑪麗醫院參觀實驗室。袁國勇當時向一眾學生介紹醫生的工作，並解答她們的疑問。

袁國勇今日（10日）接受記者訪問時指，不欲對紀錄片作任何評論，但表示當時是張婉婷主動聯絡自己，指希望帶約十名師妹到瑪麗醫院參觀實驗室，並在獲部門主管及傳訊部的同意下到醫院實驗室進行拍攝。他表示，當時感受到張婉婷是十分關心學生，因當時不少學生有些害羞，不好意思向自己提問，但張婉婷都有幫他們表達對理想工作的疑慮。

港大微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片 / 羅君豪攝）

他亦記得，當時有名害羞而且身型矮小的女生表示想成為獸醫，當時就建議她鍛煉肌肉，因此職業可能要幫馬和牛接生。該名女生聽畢後略有擔憂，張婉婷隨即安慰該女生，指相信只要有足夠的時間鍛煉，仍然可以做到理想職業。

他稱，自己亦曾到過英華女書校畢業禮致辭，當時感受到老師和校長都非常關心學生，形容「是一間好好的學校」，加上學校亦沒有因名利而轉為直資，「係不分貧富，一視同仁咁教導每一個人。」他補充，英華女書校的老師亦會因才施教，培養學生擁有獨特和獨立的人格，使他們能夠最大程度地發揮個人潛能。