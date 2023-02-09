給十九歲的我｜黃家正：當年拍《音樂人生》也拒絕紀錄家事

紀錄片《給十九歲的我》連日來引發多項爭議事情，亦令人反思與人物相關的紀錄片涉及的倫理道德應如何處理。10多年前曾拍攝紀錄片《音樂人生》的主角、音樂家黃家正今日(9日)傍晚亦在個人facebook專頁發文，重提拍攝紀錄片的內情，指當時家庭關係緊張的時候，曾三番四次向導演張經緯提及不能將相關片段播放，惟事與願違，故最後他亦沒有出席電影的宣傳活動。對於《給》一片引發的爭議，他這樣回應：「I suffered from this for 14 years，在此沒有更多人比我更加有發言權。」



2009年上映的紀錄片《音樂人生》由張經緯執導，拍攝被喻為音樂天才的黃家正的成長故事。(《音樂人生》劇照)

《音樂人生》的主角、音樂家黃家正今日在其facebook專頁發文指，《音樂人生》並非他或他家人有目的性地找導演來拍，而是他11歲在香港校際音樂節勝出一個項目，受邀到捷克演出，導演張經緯透過到有關人士開始拍攝他。

他又指，在11歲至17歲期間、即2001年至2007年，基本上甚少與張經緯接觸，是2007年約11月初，張經緯再接觸他，並指有從台灣CNEX支持的計劃和投資，想完成這部紀錄片。

黃家正在文中表明：「一開頭，其實我是拒絕的。」並提到原因，包括當時他和父親關係不太好，他曾跟導演說：「若果一個年青人被別人放在一個銀幕上講自己的想法，在鎂光燈和銀幕投射上其實會容易放了一個光環，太早在一個高地上被別人看着，這樣其實對這個年青人的發展不太好。」但其後在張經緯的誠意和詢問，他同意訪問及拍攝。

黃家正今日於FB撰文，談及當年拍攝《音樂人生》前後的心路歷程。(黃家正FB專頁圖片)

不過，他隨即提到，自己在首個訪問中提到一些對家人的不滿，而在訪問完結後，他曾嚴正聲明：「這些片段，你一定不可以給任何人看，也不可以放在紀錄片上。」他肯定張經緯及其助手們都聽到，且有回應：「得啦，梗係冇問題啦！」

曾提導演不可播放家事 惟最終仍出現

黃家正續指，曾在2008年9月電郵導演，問及可否看一些片段，惟被導演以「會影響導演剪輯的自主觀點」拒絕，至同年11月，他的友人在YouTube找到預告片，開首便有他當初嚴正聲明不可放入電影的片段。

他憶述，11月尾連續幾天瘋狂致電張經緯，表達播出相關片段既有違他的意願，也將影響他的家人關係，「一發不可收拾，不能走回頭。我將會無家可歸，沒有錢讀書。」惟張經緯以該片沒有那些片段將不成立，又解釋該片關於他的音樂成長講私人事只佔小部份等原因作解說，更一度回應他：「喂！好啦喎，黃家正，你估我而家好得閒同你磨呀？我覺得你同你老竇嘅關係，點都係時候應該有個了結囉。」

黃家正稱，有再透過其他相關人士，甚至有法律背景人士的幫忙，給張經緯加與壓力，而張經緯則「不斷去解釋、迴避、爭論、狡辯、堅持自己一定要違背我的意願去用一些我不允許的片段。」至12月底，該片在香港藝術中心首映。

他在文中都提到，該片對他影響極大，至2015年才看過一次，但在該片放映後，他有三年「家破人亡，無家可歸」，有一年「gap year」沒回去讀書，後來在他人支持下才完成第二第三年的學業。

《音樂人生》當年口碑極佳。（電影海報）

他又提到，大約是2010年的三四月在其母校拔萃男書院，有《音樂人生》特別放映場，但他並未獲邀，感到特別難受，他更是在未通知任何人的情況下，「直踩上去做『我的紀錄片特別放映場嘅特別神秘嘉賓』。」

黃家正坦言，沒有制止或阻止《音樂人生》在公映之後的發展，甚至理解導演想成功，「不惜一切at the expense of my clearly expressed wishes, 想自己的作品每一個位也剪輯到他心目中的最好。」

黃家正：重提不是要攻擊，而是想講述事件的發展事實和後果

他又在Q&A部份補充，當時沒說出來是因為當時說「只係火上加油，搧風點火。」且會將自己的家事放大來說。所以他盡力在放映前阻前，惜不成功，而放映後的後果，他一人承擔，今日重提不是要攻擊，而是想講述事件的發展事實和後果，最重要也就是還他家人的一個公道。

就紀錄片《給十九歲的我》連日來引發多項爭議事情，他表明未曾看過，沒有意見，唯一希望是「我希望那些主角們，永遠不要被過去的自己define. 更加不要因為別人的注目，而因應別人的看法而define你自己是誰。真正你自己的生命，只會被你自己define，自己活出來。」

▼《給十九歲的我》影片截圖▼



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▼2月5日 《給十九歲的我》導演張婉婷回應事件▼



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▼2月5日 《給十九歲的我》暫停公映前一日▼

