反修例｜7000被捕者案件將完成調查　蕭澤頤：本月內公布是否起訴

本港2019年爆發反修例示威風波，有超過一萬人被捕，至今有約7,000人的案件仍在調查中。警務處處長蕭澤頤今（11日）出席警察學院結業會操後，稱仍在積極檢視逾6,000宗案件，目前調查已在最後階段，務求在本月內公布後續跟進工作。

他又稱，早前與各執法部門合作打擊水貨黑點，已發出19張告票，相關行動會持續，不會讓問題萌芽，亦會就行乞情況果斷執法。



+ 9

涉反修例被捕的逾一萬人當中，約3,000人已被起訴，餘下約7,000人的案件仍在調查中，早前有立法會議員引述官員消息，指大部份案件或不會起訴。蕭澤頤今日回應時指出，仍在積極檢視相關案件，涉及超過6,000宗，目前調查已在最後階段，務求月內公布處理手法。

他又說，兩地通關口與不同執法部門有一連串行動，打擊打擊水貨黑點，並已發出19張告票，強調行動會持續，不會讓水貨問題萌芽。亦會留意行乞問題，有需要時會果斷執法。

蕭澤頤亦重申，非常看重警隊與傳媒關係，再三強調接受持平的批評意見，並稱過去兩三年不時與前線記者見面，明白警隊同事及前線記者的困難及工作限制，會繼續溝通及盡量協調，記者有好意見時亦有即時去做。

今次結業會操共26名見習督察及89名警員結業，蕭澤頤稱，一直積極主動招募，當中包括走訪本地11間大學及內地兩間大學。就本地大學方面，去年9至10月到各校做初步遴選，即時收到389份申請；去年11月亦在內地暨南大學及華僑大學收到106份申請，料今個財政年度招聘情況會較上年度大有改善。他又指勞動人口下降，各行各業面對人手挑戰，但警方仍會精選人才加入，平均每100份見習督察申請只聘請了不足4人，每100份警員申請平均也只錄取11人。