自訂車牌｜初戀「1ST L0VE」值$4.4萬　「EL0N MUSK」$1.1萬成交

運輸署今日（29日）於灣仔會展舉行自訂車牌拍賣，240個自訂車輛登記號碼可供競投，全日總成交價錄得254.9萬元，其中「1 HH」以11.5萬元成交，成為全場最高價車牌，其次為「XXK」，成交價為7.4萬元。



今次拍賣可見不同有趣車牌，以初戀英文命名的「1ST L0VE」，競投人以4.4萬元成功「奪愛」；Tesla行政總裁馬斯克同名車牌「EL0N MUSK」則以1.1萬元交投；壞女孩「BAD G1RL」成交價則錄得3.8萬元。



▼2021.03.07新春車牌拍賣▼



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「1 HH」成交價$11.5萬全日最高

根據運輸署資料，本次拍賣共有240個自訂車輛登記號碼，共得款項254.9萬元。當中拍賣最高成交價的為「1 HH」，成交價達11.5萬元，其次為「XXK」，成交價為7.4萬元。今次拍賣會中，共售出169個自訂車牌，當中71個未有多於一人競投，以5000元底價成交。

壞女孩「BAD G1RL」成交價$3.8萬

今次有較多別出心裁的自訂車牌，以鮮奶咖啡英文命名的「LATTE」，成交價錄得2.8萬元；有非常好意思的「VERY GD」則以3.1萬元成交；壞女孩「BAD G1RL」則錄得3.8萬元成交價。近日以初戀為題的同名日劇大熱，連帶以初戀英文命名的「1ST L0VE」亦大有市場，競投人最終以4.4萬元成功「奪愛」。



另有車牌主攻名人系列，與Tesla行政總裁馬斯克同名大階字母車牌「EL0NMUSK」則以1.1萬元成功交投，未知最終是否由Tesla車主奪得所好。

▼1月29日 運輸署自訂車輛登記號碼拍賣結果▼



▼13個最高拍賣價車牌逐一數▼（由低至高）

