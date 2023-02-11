新春車牌拍賣│明日拍「R」成焦點　林世雄：歷年進帳$6億造福社會

運輸署明日（11日）將舉行農曆新年車輛登記號碼拍賣，是自2021年以來的復辦，將公開拍賣49個車輛登記號碼，有不少是「好意頭」，是日焦點將會是單字「R」的車牌，市場估價是1,000萬元至1,400萬元。

運輸及物流局局長林世雄表示，自訂車輛登記號碼計劃推行16年以來，拍賣的總收益累計接近6億元，造福社會。



▼2021年3月7日 新春車牌拍賣「W」車牌以破紀錄2,600萬元成交



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林世雄今日（11日）發表網誌，預告明午將於會展舉行農曆新年車輛登記號碼拍賣，公開拍賣49個車牌，當中不少是有「好意頭」的傳統車輛登記號碼。

明日拍賣「R」自訂車牌料成交價1000萬元

翻查運輸署資料，「好意頭」車牌例如「WE 1688」、「VV 8888」和「UU 88」等。但預料焦點依然落在第26個拍賣的單字「R」的自訂車輛登記號碼，有車牌行負責人料成交價貼近1,000萬元，現場或有機會1,300至1,400萬元。

2月12日運輸署農曆年自訂車輛登記號碼拍賣的49個號碼。（運輸署文件截圖）

他提到自訂車輛登記號碼計劃自2006年推行至今，共舉行超過160場拍賣會，售出近4萬個車牌。該計劃是時任財政司司長唐英年在2004/2005年度財政預算案中提出，讓車主自行選擇喜歡的車牌號碼。

史上最高成交車牌「W」 拍賣價2,600萬元

回顧16年以來，十大最高售價的自訂車輛登記號碼，就是上次在2021年舉行的農曆新年車牌拍賣，當時「W」車牌以破紀錄2,600萬元成交，當時競投非常激烈，拍賣經過119口叫價，成交價是底價的5,200倍，刷新自訂車輛登記號碼拍賣史上最高售價的紀錄。

至於自訂車牌第二至十位的拍賣號碼，成交價介乎110萬元至1,300萬元，第二高價的車牌號為「V」的1,300萬元，第三為「VV」的930萬元。

歷年十大最高成交價「自訂車輛登記號碼」。（運輸及物流局圖片）

此外，《香港01》亦整合過歷年車牌拍賣的13大車牌拍賣紀錄，包括其他公開車牌拍賣的場合，最高價車牌依然是「W」的2,600萬元，其次是「28」的1,810萬元，第三是「18」的1,650萬元，第四才是自訂車牌「V」的1,300萬元。

▼13個最高拍賣價車牌▼



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16年來自訂車牌累計收益近6億元

林世雄表示，出售自訂車輛登記號碼的收益會撥入政府一般收入，這項計劃的總收益至今已接近6億元，造福社會。

他指出，運輸署每年一月、五月及九月內會接受自訂車輛登記號碼的申請，「歡迎大家發揮創意，為自己或親友打造獨特、新穎而又貼心的車牌。」