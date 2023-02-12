非洲豬瘟｜打鼓嶺豬場32隻豬陽性　約百隻豬銷毁　6豬場暫禁出豬

漁農自然護理署周六（11日）深夜公布，該署周六在上水打鼓嶺一個持牌豬場的32頭豬隻中抽取樣本作檢測，結果發現全部樣本均對非洲豬瘟病毒呈陽性反應，該署遂根據應變方案，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻直至另行通知，而為謹慎起見，該豬場內共約100隻豬隻均會被銷毁。漁護署強調，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉煮熟後可放心食用，市民毋須擔心。



涉事豬場及三公里內其他五個場禁運出任何豬隻至另行通知

漁護署發言人指，該署人員周六巡查上水打鼓嶺一持牌豬場，並從32頭豬隻中抽取樣本檢測，結果發現全部豬隻均對非洲豬瘟病毒呈陽性反應，根據非洲豬瘟應變方案，該署已即時禁止有關豬場運出任何豬隻直至另行通知，場內共約100隻豬隻均會被銷毁。

同時，漁護署人員已即時巡查有關豬場三公里內的其他五個豬場，並無發現豬隻健康有異常，為審慎起見，漁護署亦已暫時禁止這些豬場運出豬隻，並進行豬隻採樣及檢測，以確保豬場沒有受到感染。

漁護署會加強巡視所有本地豬場

至於三公里以外的其他豬場，漁護署亦無收到豬隻有異常情況的報告。漁護署人員會加強巡視所有本地豬場，確保豬場妥善實施良好生物保安措施，並繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和豬場是否受到感染。

漁護署：非洲豬瘟非人畜共通病 豬肉煮熟後可放心食用

漁護署強調，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉煮熟後可放心食用，市民毋須擔心。

個案不會影響本地屠房運作及整體活豬供應

漁護署表示，個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應，而上水屠房及荃灣屠房自二○一九年六月起已實施「日日清」措施，即所有運到屠房的活豬會在24小時內屠宰，屠房內不同位置的豬欄每日均會清空，並進行徹底清潔消毒，進一步加強屠房生物保安及減少豬隻在屠房感染疾病的機會。