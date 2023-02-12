全面通關｜深圳遊客元朗買藥品回鄉送家人：沒有預算　老闆刷卡

今日（12日）是實施全面通關後首個周日，有內地遊客選擇到元朗購物，大馬路一帶藥房或藥妝店未見大排長龍。有今早首次來港的內地旅客表示，相比內地，香港藥品、護膚品等價格還好。被問到來港使費有預算？她笑言「沒有預算，老闆刷卡」，即由愛人付鈔。



藥妝店店員表示，今日人流僅比之前「多少少」，內地客購物「冇咁疏爽」。在通關消息公布後，供應商便立即加價，差不多所有產品加價約10%至20%，「幾年無加，乜都加啦！」



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今午約1時半到元朗大馬路一帶，藥房或藥妝店人潮不多，未見太多內地客，有藥房門口`擺了數個篋。

在藥房掃貨、首次來港的劉小姐及郭先生表示，二人於今早11時左右從深圳到港。劉小姐指，得知兩地全面通關後，來港更方便，「知道政府宣布通關，然後我剛好下個禮拜回老家，有時間就買一點東西帶回去……家裏人想買這邊的一些香港品牌的藥品，我們就過來了。」

劉小姐說，過關手續不難，「感覺挺方便，只是多了一個（網上）申報，（香港）人也不多。」問到感覺香港物價如何？她指買藥品、護膚品等產品價錢還好，認為食物價格偏貴。另問到來港使費有預算？她笑言：「沒有預算，老闆（郭先生）刷卡。」

內地客來港一周遊勻長洲、南丫島

另一內地旅客林小姐表示，與友人於本月6日來港，當時要做核酸檢測及通關申請，「可能6號之後過來的話會比較方便吧。」她指之前曾數次來港，惟因疫情及其他原因未有再來港，今次主要以遊玩為主，已到訪長洲、南丫島榕樹灣等幾個離島，又在元朗、旺角等地逛街，「盡可能想看看走走......今天準備要回去了，就來（藥房）採購一下。」

內地旅客林小姐表示，今次來港主要以遊玩為主。（黃煦緻攝）

藥妝店店員指內地客不再疏爽：𠵱家買嘢買一兩件

元朗幸福美妝藥店店員吳先生表示，人流僅比之前稍為好一點，「有啲啲（內地客），又唔係話好多咁樣，差唔多。」他又指，內地客購物要「格價」又「嫌貴」，「以前買嘢十件八件，𠵱家買嘢買一兩件。」

問到產品是否因全面通關而加價？他指供應商一聽聞全面開關便立即加價，差不多所有產品加價約10%至20%，「幾年無加，乜都加啦！」他坦言對生意前景不太樂觀，因為不少商舖的銷售模式已轉型，多在以線上模式售貨，其店亦有以線上線下模式售貨，「（現時生意）回愎返7成都偷笑。」