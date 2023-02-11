通關｜點對點旅行團復遊海洋公園　內地旅社：將辦更多一天遊活動

中港兩地全面通關後的首個周末，海洋公園今早（11日）即迎來第一團經由新開放的香園圍/蓮塘口岸過境的「點對點旅行團」，140位內地旅客跟團直送到港，在海洋公園玩足一日，預計下午5時離，再經香園圍/蓮塘口岸離境。當中有30名團友選擇繼續留港，暢遊景點。

主辦活動的內地旅行社表示，內地旅客對來港澳遊的需求大，打算辦西九的故宮文化博物館一天團。



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海洋公園特意為通關後第一團「點對點旅行團」送上雨傘作為紀念品，又展示多隻吉祥物，讓旅客用來打卡拍照。內地旅遊從業員丁小姐今日參與活動是希望看看海洋公園有什麼遊樂設施，熟習樂園路線以便以後進行推廣。她表示，通關後過境十分方便。

旅客：香港有口罩令 不擔心疫情

3年未到過港的殷小姐首次帶同兒子到樂園遊玩，她表示，蓮塘口岸環境十分好，人流亦比較少。她對疫情不大擔心，「都唔擔心，而且香港都有口罩令，去邊度都戴口罩。」她指，3年未到過港，通關後會多點到港購物。

黃小姐首次到港，希望透過活動「感受一下香港是甚麼樣子」。她稱，過關時不用核酸十分方便，以後如果有同類型活動亦會參與。

內地旅行社計劃辦西九故宮一天團

中旅旅行港澳誠信遊經理陳博斐指，旅客對於出遊港澳的熱情十分高，以往亦有與海洋公園合作，因此選擇開團到海洋公園一天遊，今日亦有30位旅客選擇留港繼續其他行程。

他未來有計劃開西九「故宮文化博物館」團的一天遊，今年暑期旅遊業可復甦至2018年7至8成的水平。