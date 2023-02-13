西九法院3樓玻璃疑遭射擊　對面行車天橋突短暫封閉　警繼續戒備

正在審理民主派47人「初選案」的西九龍法院，上周三（8日）午休時份，3樓一幅約兩米乘5米的玻璃幕牆突破裂，附近遺下懷疑BB彈。記者今日（13日）目測所見，該玻璃幕牆仍未修復，警方在今日中午時份，突把爆玻璃幕牆對面的一小段行車天橋的線短暫封閉，並有身穿工作服的人員在工作，似在用工具量度涉事的玻璃幕牆與天橋的距離。法院外今繼續有大批警員戒備。



警方本月8日接報法院內3樓一幅約兩米乘5米的玻璃幕牆破裂，今日（13日）法院外對出行車天橋的其中一條行車線曾短暫封閉。（鄭子峰攝）

法院3至4樓扶手電梯亦一對封閉

民主派47人「初選案」，其中16人否認串謀顛覆國家政權罪，案件自上周起在西九龍裁判法院四樓的法庭進行審訊，上星期三審訊法庭樓下一層的玻璃突然爆烈。現場所見，位於三樓疑遭射擊損毁的玻璃幕牆，至今尚未修復，仍滿佈裂紋，警員在今日早上近中午時份，封鎖法院對出的行車天橋其中一條行車線，有人員似手持工具彎身隔空量度，相信與玻璃幕牆相關。及至中午12時許，警方解封相關行車線。法院早前關閉三樓至四樓的扶手電梯，亦已重開。

大批警員在法院外戒備。（詳看下圖)

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上周三午休時突有玻璃爆烈

警方在上周三接報，在法庭午休期間，大樓3樓外牆一塊玻璃幕牆疑爆裂，但沒有粉碎跡象。大批PTU探員及便裝警員在場處理，並圍封玻璃旁邊的一條扶手電梯。人員亦出動金屬探測儀於法院外包括草叢等位置搜索。至傍晚多名PTU探員於法院外通州街封路搜索，爆炸品處理課亦派員到場協助。警方亦一直有派員在法院外戒備。

律政司司長林定國同日發聲明，強烈譴責任何企圖破壞或干擾司法機構妥善執行司法程序的暴力行為，指香港是法治社會，絕不容忍任何人暴力攻擊或威脅法院和司法人員，必定追究到底，將破壞社會秩序、衝擊法治的違法者繩之於法。

西九龍法院2月8日三發生爆玻璃事件的經過。(詳看下圖)