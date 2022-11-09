台灣開關｜旅遊達人項明生推4日豪華團　當地人對旅客無負面觀感

世界各地陸續開關，台灣陸委會上周宣布，由本周一（7日）起放寬港澳人士，可經旅行團方式入境，惟未有透露具體細節。「旅遊達人」兼柚子旅遊CEO項明生表示，已推出宜蘭4日豪華團，行程包括入住溫泉旅館，參觀台灣首間威士忌酒廠、品嚐宜蘭礁溪甕窯雞等，並提供一日自由活動時間，收費暫定7,888元，目前已有數人報名，最快在下周四出發。



項明生過去兩年旅居台灣，直至數個月前才返港帶團。他表示，台灣居民對新冠病毒已沒有感覺，更以確診成為「無敵星星」（免疫者）為豪，因此不必擔心當地人對旅客抱有負面觀感。



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行程第三日及第四日為自由活動時間

項明生早前舉辦日本45日豪華旅行團，在8月初回港，全團無團染疫。上周台灣突然宣布開關，他表示因時間倉卒，會先推出短期行程，現時根據過去兩年旅台的經歷，正計劃「小試牛刀」推出4日豪華團，暫定7,888元包所有稅項、雜費及保險。

行程包括參觀台灣首間威士忌酒廠、採摘「蔥界LV」三星蔥飽嘗蔥油餅、梅花湖騎單車、夜遊東門夜市、品嚐宜蘭礁溪甕窯雞及櫻桃鴨等，其中一夜更入住捷絲旅礁溪館。此外，考慮到團友到訪台灣或為探訪親友，故第三日及第四日上機前，均為自由活動時間。

他特別推介捷絲旅礁溪館，每個卧室均內設風呂，適合情侶或夫妻共享溫泉；威士忌酒廠「KAVALAN噶瑪蘭」榮獲「世界產區威士忌冠軍」，疫情爆發前經常賣至斷貨，團友屆時可購買機場免稅店不發售的特別版。

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已有數人查詢報名 最快11.17出發

項明生表示，宜蘭為新北或台北人的「後花園」，日治期間被開發成溫泉鄉，充滿日式風情，只需約兩小時便可到達，適合都市人周末渡假放鬆。雖然曾考慮到玉山等高地欣賞紅葉，惟旅途遙遠，並不適合放在短期旅行團，預料放在未來推出的長線團。

台灣規定入境旅行團人數最少5人，他透露現時已有數人查詢及報名，將視乎簽證手續日數，考慮在本月17或18日出發。他亦指，因報團的時間有限，預料團友數量不多，「諗緊人少少都可以成行。」

項明生稱台灣人自豪成為「無敵星星」

問到台灣人對旅客的觀感，項明生說：「放心！佢哋對於病毒冇感覺！」他解釋，歷經近3年的疫情，台灣人逐漸已感到麻木，更以確診感到自豪，取名為「無敵星星」，食肆及酒店均向確診者提供折扣優惠。「當時台灣5月大爆發，有朋友話中咗會好開心話畀人聽，我免疫喇，成為咗無效星星喇！」

翻查資料，「無敵星星」的概念為，病毒在環境中的壽命有限，若病毒被確診者釋放時，周遭人士全為「無敵星星」，即沒有可被感染的人士，病毒在室溫下將逐漸失去活性，並逐漸消失。

▼項明生開辦日本45日豪華團▼



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