台灣開關｜嫲嫲相隔三年終可見孫仔　赴台會友旅客：對方都好開心

台灣上星期放寬港澳人士以旅行團方式入境，首個旅行團今早（18日）出發，疫情來襲近三年，前往旅遊難，探親會友同樣難。有今早出發的團友赴台希望探望兩年多未見的朋友，形容對方也十分興奮。亦有兩老赴台探望孫仔。長榮航空總主任陳水鋒表示，12月起香港往返台北航班將從每日對飛1班增班至3班，會有足夠人手應付運力，他亦希望香港防疫措施可盡快放寛，令旅遊業可以復原。



今日陸續有旅行團前往台灣，繼早上縱橫遊旅行團後，美麗華及永安的旅行團亦正午前後出發前往台北5天遊，兩團分別有14人和13人，一同乘坐長榮航空的航班赴台。

樂小姐赴台探望朋友，對方知道後也十分開心：終於可以見面！（李振邦攝）

縱只能與在台好友食餐飯 團友也感榮幸

這批旅客就較多因為探望親友前往台灣，樂小姐跟同行朋友前往台灣探望當地朋友。她指其台灣當地朋友知道他們赴台十分開心：「佢話終於可以見面！」相隔三年未見，樂小姐指因為朋友在台北，但他們五天行程中，有兩天要到宜蘭，只夠時間與朋友吃餐飯，亦對未可到台自由行感到失望，不過三年未踏足，她指：「今次跟到團都好榮幸。」

蔡太與丈夫前往台北探望孫兒：「太掛住佢哋啦。」（李振邦攝）

嫲嫲爺爺赴台探孫兒：太掛住佢啦

亦有嫲嫲前往台灣探望兒子一家四口， 蔡太與丈夫前往台北探望兒子一家四口，她特別提到與其就讀中三的孫兒已經三年未見，都未有想太多活動：「因為太掛住啦。」最重要都是可以見面。她亦指跟團都與疫情有關：「始終都係疫情後第一次，跟團安心啲，有咩事都有旅行社幫我地。」雖然她有少許擔心當地疫情，不過家人都指不用擔心，自己亦打齊針甚至注射了流感針，所以都不太擔心。

長榮航空總主任陳水鋒希望航班數量能很快回到疫情前，港府放寛防疫限制是重點。（李振邦攝）

長榮航空：0+多少不是重點 最重要放寛防疫限制

長榮航空總主任陳水鋒表示，12月起香港-台北往返航班將從每日對飛1班增班至3班，亦指希望能很快回到疫情前數量：「希望回復越快越好，始終旅遊及航空業在疫情中都太多損失。」他表示昨日政府減少旅客檢疫日數可吸引旅客，惟要回復旅遊及航空業，他認為政府逐步開放各種的防疫限制是最重要：「0加多少其實不是重點，重點是放寛防疫限制。」他亦指長榮航空疫情中未有裁員，人手是足夠應付增加航班。