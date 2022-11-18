台灣團再岀發　首批旅客飛台　團友要嚐地道美食：想食到薑母鴨

台灣是港人熱門旅遊地點，但台灣因疫情「封關」多時。本月3日，台灣當局宣布容許港澳地區人士以旅行團形式入境旅遊。縱橫遊開辦的首個台灣旅行團今早（18日）出發，一團共18人，團員都對可以再次去台灣旅遊感到開心，最想念台灣的地道美食。縱橫遊常務董事袁振寧表示，得悉台灣容許港澳旅行團入境，就立即開團，且反應熱烈。但處理簽證手續的時間非常趕急，有團友的往台簽證要到昨日才收到，險些就趕不及出發。



縱橫遊自疫情以來，開辦首個前往台灣的旅行團。旅行團一行18位團友今早出發，會前往台北4天，其中有一日會有自由活動。今早在機場岀發前，台灣觀光局代表派發名為「喔熊」的紀念品，並拍攝大合照。團友都指能到台灣旅遊感到開心。

團友葉小姐表示，一知道台灣開放旅行團入境，就立即找團報名，「等咗兩年終於可以再飛」，她表示希望感受旅行氣氛，覺得四千多元的團費都算合理。對於台灣疫情，她表示有少許擔心，會帶好口罩及習慣潔手，做好衛生措施。

另一位團友葉小姐亦表示，知道台灣開放旅行團就報名，希望到台灣品嚐當地美食及找在當地的朋友聚舊，「想食到薑母鴨」。她指在過去三個月，已前往過日本和泰國。今次去台灣，覺得團費對比前往日泰兩國，都可以接受。

有團友則表示很高興可以岀外放鬆，梁先生剛好在這四日有空檔，可以參加這次旅行團，「困左香港好耐，終於有得岀吓去」。他表示希望吃到台灣美食，也不擔心防疫問題，「岀得去都唔會擔心啦」。

▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場抵港層情況▼



+ 8

縱橫遊常務董事袁振寧表示，知道台灣開放港澳人士旅行團入境後，就立即開團，並收到很多人查詢，「反應好熱烈」，他指今次要在短時間內處理很多手續和行政工作，亦要跟各方面溝通，甚至有團友的簽證，到昨日下午才獲批。

他稱，計劃之後再開辦二十團，被問到人手是否足夠應付，他指之前都有招聘，但都要視乎旅遊業復甦的情況，才一步一步進行招聘。