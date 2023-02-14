情人節｜丈夫贈玫瑰向妻示愛　「好好先生」花墟代友人買花送伴侶

今日（14日）是情人節，亦是疫情緩和，防寬大部分防疫措施後的首個情人節。旺角花墟今早有市民最後衝刺買花，有夫婦拍拖到來，共同挑選紅玫瑰花束，丈夫更即場大曬恩愛，向妻子示愛：「I love you（我愛你）」，亦有「好好先生」不僅到場買花準備贈送妻子，更順道替好友多購一束花，讓好友也有花送贈予另一半。



冑花店店員指，近日到花墟買花的人流不算多，「係今朝有少少人」，又稱「疫情放緩咗啫，但係有好多人都出咗去（旅行）吖嘛，人流無往年咁多。」今年花束來貨價更貴，比之前貴了幾成。



▼2月14日 旺角花墟有市民最後衝刺買花贈愛侶▼



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適逢情人節，旺角花墟今早10時許，有市民最後衝刺買花贈愛侶，花店門外擺滿各式各樣的花束。譚先生與太太一早來買花，「揀返啲（價錢）合理同啱眼緣嘅花」，最終選了數百元象徵浪漫的紅玫瑰。二人以往較少到花墟買情人節花，譚太表示，「𠵱家啲時間多咗，小朋友返咗學，上晝多咗時間，就可以製造多啲情人節回憶。」

問到今年結婚幾周年，譚先生一度要思考，旁邊的譚太即打趣道：「咁都唔記得啊？」譚生才說是12年，兩人今日會食飯慶祝，譚生更即場向妻子示愛，說句：「I love you」，又希望以後都慶祝情人節，「大家一路行落去！」

廖先生則手捧兩束花，「係幫一個朋友買埋嘅」，另一束是送給妻子，一束花約為一千多元，他之前曾到花墟買花，認為今年花價貴了100至200元，但他笑言「我覺得佢（妻子）會鍾意！」他又隔空向妻子喊話：「啱就生番個！繼續一齊開心過！」

何先生今早亦特地到花墟買花，問到是送給女朋友還是老婆，他笑言：「老婆同女朋友咪一樣！」他指，兩人已恩愛20載，今日買花無預算，都是隨心購買，「睇啱邊扎買邊扎」，每年都會挑選玫瑰贈予另一半，「最緊要開開心心。」被問到會如何慶祝，他說「每年都係咁過，無咩特別因為其實都好多年喇。」他又指有準備禮物，但未有透露禮物為何，笑言「呢個係秘密！」

其中一間花店的店員潘小姐表示，近日人流不多，「係今朝有少少人流」，又指「疫情放緩咗啫，但係有好多人都出咗去（旅行）吖嘛，人流無往年多。」她指，今年訂單比往年少，今年僅有100至200束花的訂單。今年花束來貨價更貴，起碼較以往貴了幾成，「之前10支玫瑰都係賣70至80，𠵱家賣到100，入面（其他花店）百幾蚊都要㗎。」 她無奈指，「無生意咪要平囉，花唔同第二啲嘢，有保鮮期。」