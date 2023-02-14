易通行延通行｜葵涌服務中心逼爆變冷清 車主撐延期：有時間去搞
撰文：鄧康翹
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運輸署周一（13日）宣布易通行不停車繳費由原定本月26日在青沙管制區實施，延至5月7日推行。日前曾經逼滿申領易通行車輛貼市民的易通行葵涌服務中心，今日（14日）只有零星司機及車主前往申請及查詢，整個過程少於15分鐘便完成，他們均贊同延遲推行決定：「有返啲時間去搞，我𠵱家知道點做就識點用。」
今日下午2時許的葵涌「易通行」服務中心，上周大排長龍情況已經不再可見，只間中有一兩位市民入內查詢和申請，整個過程少於15分鐘。
▼2月10日 大批商用車司機到葵涌易通行辦公室▼
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70歲的士司機杜先生表示，因在家中看到電視廣告得悉須轉用「易通行」，今日特地前來中心找職員協助作申辦：「我唔識上網，上嚟搞方便啲。」杜先生認為延期實施能有更充裕時間給司機們做好準備：「唔洗咁多人堆埋嚟整。」
貨車司機岑先生則表示，因擔心若延遲申請會收到警告信，故今日特意前來。他又指，服務中心職員態度良好，經從旁協助下整個申請過程順相當順暢。他又補充，早前曾到過中心辦理，惟當時因欠缺部分文件而未能成功辦理，他認為與使用應用程式相比，能直接和職員查詢更為方便：「問人好過問機械。」岑先生亦對「易通行」延期推行表示贊同：「有返啲時間去搞，我𠵱家知道點做就識點用。」
的士司機李先生表示，年長司機及車主若不熟悉智能手機操作，在「易通行」申請上較為困難：「識用手機嘅話就好簡單。」他又指，中心內有職員從旁協助簡單得多，整個申請過程約需時約15至20分鐘。