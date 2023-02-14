易通行延通行｜葵涌服務中心逼爆變冷清　車主撐延期：有時間去搞

運輸署周一（13日）宣布易通行不停車繳費由原定本月26日在青沙管制區實施，延至5月7日推行。日前曾經逼滿申領易通行車輛貼市民的易通行葵涌服務中心，今日（14日）只有零星司機及車主前往申請及查詢，整個過程少於15分鐘便完成，他們均贊同延遲推行決定：「有返啲時間去搞，我𠵱家知道點做就識點用。」



今日下午2時許的葵涌「易通行」服務中心，上周大排長龍情況已經不再可見，只間中有一兩位市民入內查詢和申請，整個過程少於15分鐘。

▼2月10日 大批商用車司機到葵涌易通行辦公室▼



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70歲的士司機杜先生表示，因在家中看到電視廣告得悉須轉用「易通行」，今日特地前來中心找職員協助作申辦：「我唔識上網，上嚟搞方便啲。」杜先生認為延期實施能有更充裕時間給司機們做好準備：「唔洗咁多人堆埋嚟整。」

的士司機杜先生認為延期實施易通行能有更充裕時間給司機們做好準備。（鄧康翹攝）

貨車司機岑先生則表示，因擔心若延遲申請會收到警告信，故今日特意前來。他又指，服務中心職員態度良好，經從旁協助下整個申請過程順相當順暢。他又補充，早前曾到過中心辦理，惟當時因欠缺部分文件而未能成功辦理，他認為與使用應用程式相比，能直接和職員查詢更為方便：「問人好過問機械。」岑先生亦對「易通行」延期推行表示贊同：「有返啲時間去搞，我𠵱家知道點做就識點用。」

貨車司機岑先生對「易通行」延期推行表示贊同，「有返啲時間去搞，我宜家知道點做就識點用。」

的士司機李先生表示，年長司機及車主若不熟悉智能手機操作，在「易通行」申請上較為困難：「識用手機嘅話就好簡單。」他又指，中心內有職員從旁協助簡單得多，整個申請過程約需時約15至20分鐘。