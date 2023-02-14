易通行延期　陳恒鑌料夠時間準備　工會稱有收費員或「貼錢」轉工

原定2月26日實施的易通行延後至5月7日實施，立法會交通事務委員會主席陳恒鑌今早（14日）在電台節目表示，易通行推行過於倉促，且申請程序複雜，認為政府今次聽到業界聲音，決定延期屬負責任做法，可避免強行推出易通行可能發生的危險。



隧道及公路幹線從業員總會主席卓和善在同一節目上提到另一問題指，青沙管制區逾40名收費員原定下月10日離職，但在政府宣布延遲實施易通行後，這班收費員稱管理公司要求他們繼續工作，惟未有講明最後上班日期，部份已覓得新工作的收費員有機會要「貼錢走」且失去遣散費。



▼2月10日 商用車車主或司機趕申請「易通行」▼



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部署及宣傳上均有失當 未顧及年長職業司機不擅上網

陳恒鑌表示，不少求助的司機及車主均認為易通行推行過於倉促，宣傳不足，而且申請程序複雜。他認為，當局今次在部署及宣傳上均有失當，不只部份司機仍未收到車輛貼，仍未顧及一些年紀較大的職業司機不擅上網。

陳恒鑌：延期實施屬負責任做法

他續指，政府今次聽到業界聲音，決定延期實施屬負責任做法，相信可避免硬推易通行有機會出現的危險。在政府昨日（13日）宣布延後實施之後，陳恒鑌亦曾表示，期望政府與承辦商認真檢視今次事件。

陳恒鑌提到，當局將設20個諮詢站，料有助車主申請易通行。他都建議，當局應從多方面、多渠道宣傳，與車會形成支援網，亦應就司機卡要收費的問題與職業司機商討，「80萬架車有唔少係搵食車，要妥善幫佢地處理，搵食車問題解決得到，相信已經解決大部份嘅問題。」他預料易通行延至5月7日實施，應有足夠時間讓各方準備。

陳恒鑌。（資料圖片／林劍攝）

隧道及公路幹線從業員總會主席卓和善在同一節目上提到，青沙管制區逾40名收費員原定下月10日離職，管理公司原已訂好遣散計劃，但政府宣布延遲易通行實施後，管理公司要求這班收費員繼續工作，且未有交代最後上班日期。

因為你一早安排咗，就話畀我聽最後做到3月10號，咁我就會搵工，可能我份新工係接住11號開工，你突然間運輸署彈弓手，咁樣搞一搞，如果我要去份新工，我咪要補一個月人工，我先可以開始我新工，仲要損失埋遺散賠償。 隧道及公路幹線從業員總會主席卓和善

卓和善指，部份收費員或已覓得新工作，原定下月11日到新公司上班，但現時遣散日期有變，他們也不可能提早1個月離職，有機會要「貼錢走」，並損失遣散費才能按時轉工，令他們陷入兩難。他表示，相信現時很難找到替補的收費員，認為管理公司考慮安排營運部人員，如交通督導員充當替補人手。

他也建議，管理公司也可先遣散收費員，再以短期合約聘請他們，而今次運輸署「彈弓手」令基層員工受影響，當局也應考慮為收費員提供津貼。

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