易通行｜延後至5.7實施　運輸署長羅淑佩為混亂致歉：應解說更多

易通行原訂2月26日清晨5時於青沙管制區推行，運輸署周一（13日）宣布將延至5月7日上午5時實施。運輸署署長羅淑佩今早（14日）先後接受三個電台的電話訪問，為易通行延通行解畫。她先在新城電台就混亂兩度向市民及司機致歉，承認可多做解說，又指易通行「車輛貼」缺貨確實帶來不便：「（市民）好多疑問我知道嘅，但易通行講咗好耐，大家都覺得係一件好事......大家可以稍安毋躁，𠵱家延後，仲有兩三個月時間，希望到時可以通行啦。」



▼2月10日 大批商用車司機到葵涌易通行辦公室▼



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羅淑佩在新城電台表示，易通行已「講咗好耐」，去年開始宣傳，市民在運輸署排隊續牌時會有大使問要不要申請易通行，至上月當局也設記者會詳細解說，及後宣布2月26日在青沙管制區推行。

青沙管制區日車流量約6萬架次 起初決定實施有先導意味

羅淑佩指，當局是考慮到青沙管制區每日車流約6萬，有先導意味，宣布推行時已發出30萬張車輛貼，已綁定戶口的也有10萬，而宣布當日距離推行尚有兩三星期，當局認為可行才推行。

羅淑佩在節目上兩度向市民及司機致歉，承認可多做解說。她提到，一直聽到的士業界意見，又指會改善現有工作，包括見到服務中心不足，未來會多設20個諮詢站，也會派專人到方便的士業界的地方為他們提供協助。現時已有1.1萬名司機在網上完成登記，有1.3萬名司機已購買司機卡。

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有的士業界指部份司機不懂用手機，羅淑佩回應指，去年夏天已與商會聯繫，講解如何使用易通行，又稱當局估計司機接生意也多用手機，應熟悉使用手機。不過，她承認，商會有提及部份司機年紀大，或會遇上資訊鴻溝。

羅淑佩續提到，當局從善如流，所以都設有的士司機卡，不過被問到能否豁免購買司機卡的120元，她就解釋，120元屬開發成本，因網上登記是免費，因此當局需收回這開發成本，但稱會「研究下」。