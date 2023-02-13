易通行｜運輸署宣布延至5.7青沙管制區實施　設諮詢站助車主登記

易通行原訂2月26日清晨5時於青沙管制區推行，運輸署今日（13日）表示，將延至5月7日上午5時實施。

事實上，自運輸署公布易通行實施日期後，便接連出現不同混亂情況，大批司機批評未收到繳費貼；的士司機等商用車司機更多次批評安排混亂。結果，在2月8日公布實施日期後，相隔5日天便要推遲。運輸署發言人指，會在全港加設超過20個諮詢站，協助車主申請易通行服務。聯絡方式。



▼2月10日 大批商用車司機到葵涌易通行辦公室▼



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運輸署只向約半數車主發車輛貼

全港現時有80萬架領牌車輛，運輸署表示，截至今日中午，當局已發出超過43萬個車輛貼，即只向約一半車主派發車輛貼。運輸署發言人表示，將在全港加設超過20個諮詢站，協助車主申請易通行，包括申請車輛貼、開立易通行戶口、連結車輛至戶口、設定自動繳費方式及更新電子聯絡方式。新增的諮詢站將於本月投入服務，詳情再公布。

另外，因應有車主忘記他們在運輸署登記的電子聯絡方式，以致無法登記易通行，運輸署將由星期五（17日）起去信全港80萬名車主，通知他們現時在運輸署登記的電子聯絡方式。署方指，尚未申請易通行的車主，可考慮於收到運輸署的信件後才申請。

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運輸署又指，隧道費服務商會加派人手，到現有的四個客戶服務中心和四個服務點以協助市民申請，並會加派人手處理電話熱線3853 7333的查詢。

發言人又指，為協助的士業界申請易通行，署方將增設專門為的士業界辦理易通行的服務點，並提供申請車輛貼和司機卡的一站式服務，以及外展服務，向的士業界講解如何使用易通行。

易通車最初原訂2021年推出

事實上，易通行並非首次延期。政府早於2017年提出不停車繳費服務，即易通行，並曾計劃在2021年將藍隧道通車時實施。然而，將藍隧道延遲至去年底通車，而且豁免了收費，毋須實施易通行；之後政府改為訂於2022底在政府收費隧道及青沙管制區實施新系統。

不過，《香港01》於2022年11月時便率先報道，當局一直未派發繳費貼，無法如期推行。同年12月，運輸及物流局局長林世雄仍然表示，易通行會於該年年底推行；然而不久後，運輸署署長羅淑佩便指，措施會延至今年推出。

今年1月初，運輸署公布會於2月推行易通行，但未有具體日期。到了2月8日，署方終發稿指，會於2月26日清晨5時推出。然而，到了今日傍晚約6時，署方突然再發稿推遲，指5月7日上午才實施。