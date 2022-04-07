少年稱因情海翻波　以裸照裸片迫前女友性交　官判勞教中心冀反思

兩名未成年中學男女拍拖期間曾作網上裸聊，惟二人分手後，男方多番用裸聊時拍下女方的裸照及裸片要脅復合，並要求性交。男生早前承認威脅再手段促使非法性行為等3罪，求情指因情海翻波，才脅迫事主復合及性交，現時感到內疚及可恥。法官今日（7日）考慮到二人年齡相若、曾為情侶，而且被告的更生亦重要，最終判他入勞教中心，冀他反思行為對事主造成的傷害，改過自新。



已感內疚及可恥

現年17時的男被告，承認1項刑事恐嚇罪、1項以威脅手段促使非法性行為罪，以及1項企圖以威脅手段促使非法性行為罪。

辯方求情指，被告因情海翻波，才脅迫事主復合及性交，但現時感到內疚及可恥，並承諾不會再犯。

若為成年人可判監3年

法官判刑指，本案控罪嚴重，若被告為成年人，可處3年以上監禁，被告出於愚蠢，為復合干犯控罪，理應嚴懲，但考慮到二人年齡相若、曾為情侶，而且被告的更生更為重要，最終判他入勞教中心。

判刑後，法官亦冀被告反思，其行為對事主造成的傷害，希望被告可改過自新，不要再做傷害他人及自己家人的事。

兩人案發時僅16歲

案情指，被告和事主X案發時均為16歲，他們於2020年初開始拍拖，至同年5月份手，期間曾網上裸聊。被告同年11月向事主X傳她的裸照，而該些裸照均是他們裸聊時所拍下的。被告並要求復合，否則會發佈該些祼照。

以裸照影片迫事主性交

同年12月，被告再向事主傳送3張事主的祼照和3段相關影片，要求和她性交。事主答應和被告發生性行為，期間被告有使用安全套。

重施故技事主終告知母親

事主X原以為被告會在性交後刪除該些祼照和照片。惟被告同月重施故技，再要求事主與他性交，但X拒再就範，並把事件告知母親，X母因此報警。

案件編號：DCCC 572/2021