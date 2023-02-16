五名年輕人研推「口痕」惜食App　半價至七折購買餐廳剩食免浪費

惜食一詞，對於香港市民來説，「可能第一時間就relate（聯想）到唔夠錢、窮、派飯，未必即刻諗到其實我哋都可以擁有呢樣嘢。」眼見每日有逾3,000噸廚餘被送去堆填區，五名年輕人決心創立本地惜食App「EATCHY」，以實行源頭減廢。市民只要肚餓就可以登入「EATCHY」，搜尋附近餐廳領取優惠券，即可半價至7折購買本地餐廳的剩食，預計今年4月正式推出。



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「EATCHY」與英文Itchy同音寓意口痕

為了改變港人的生活習慣，減少廚餘浪費，本港五名大學生黃思雅、黃智浩、孟皓健、Ivan及Christy共同創立，與英文Itchy同音、寓意口痕的惜食應用程式「EATCHY」。

曾在英國讀書的Christy表示，其實外國有不少惜食平台，以英國「Too Good To Go」 應用程式為例，每日都會在特定時段提醒用戶可購買餐廳剩食，用戶可根據喜好選擇不同餐廳以福袋形式售賣的食物，並能以折扣優惠在App付款，再到餐廳領取食物福袋。她指，現時有麵包店到晚上會將賣剩的麵包低價售予顧客，惟本港惜食文化尚未普及，廚餘浪費頻生。Ivan補充指，「普羅大眾聽到惜食平台都唔知係咩」。

Christy指，2年前便有創造「EATCHY」的念頭，隨後他們透過贏得「城市創科大挑戰」比賽的創新獎，進一步推動他們成立「EATCHY」。

市民普遍對惜食有誤解以為「唔夠錢」

黃思雅表示，團隊曾在創科展覽開設攤位向市民介紹「EATCHY」，市民反應卻是「係咪即係畀啲有需要嘅人？」惜食對於香港市民來説，「可能第一時間就relate（聯想）到唔夠錢、窮、派飯，未必即刻諗到其實我哋都可以擁有呢樣嘢。」

黃思雅表示，惜食對於香港市民來説，「可能第一時間就relate（聯想）到唔夠錢、窮、派飯，未必即刻諗到其實我哋都可以擁有呢樣嘢。」（夏家朗攝）

黃智浩表示，豆漿的豆沙、麵包的麵包皮這類有機廚餘，能夠轉廢為能。「不過都係有機廚餘先做到，如果係餐廳廚餘，可能難啲去做分類。」因此解決廚餘要做到源頭減廢，所以這正是「EATCHY」出現的價值。

「EATCHY」首階段集中與油尖旺區小店合作

他指，「EATCHY」首階段將集中與油尖旺區這個高密度人口，且需求較大的本地小店，包括茶餐廳、兩餸飯、大排檔、冰室等合作。「好多年輕人或長者，在下午茶時段或閉門前找食物，希望fill in 呢個gap，關門前不一定去麥當勞、KFC，好多就嚟收舖的餐廳都可以買。」

團隊目前正與有數間食肆洽談中，本月將進行最後測試，預計4月正式推出時會有20至30間餐廳加入「EATCHY」，推出市面隨後會逐步與不同菜式的餐廳合作，預計明年年尾合作的餐廳將遍布全港。

每間餐廳預計每日發放5至10張優惠券

至於如何在「EATCHY」低價購買食物？團隊表示，市民需先在應用程式先登記做會員，只需填寫個人電話、電郵、姓名等基本資料。餐廳會預計當日有多少剩食，並會在「EATCHY」設定某時段發放優惠券，每間餐廳每日會發放5至10張優惠券，市民能以半價至七折價錢購入食物。

同時用戶會收到餐廳發放優惠券的通知，如市民欲購買就可以按下優惠券，並需於2小時內到餐廳付錢及取餐。若市民不能在兩小時內領取，團隊考慮設懲罰機制，或一周內禁止用戶領取優惠券。團隊又指，暫未設網上付款形式，希望未來支援信用卡形式付款。

團隊亦參考現有的網上外賣平台的設計，「EATCHY」用戶只需直接搜尋相關餐廳或鎖定位尋找附近餐廳即可選擇心儀食物。應用程式亦會收集用戶喜好數據，再推薦相關餐廳及其評分，用戶亦可將餐廳加入自選餐廳。此外，團隊稱考慮以福袋形式售賣食物，並會在簡介中列出大概有哪些食物，「例如有市民想買幾樣食物，同時間買幾樣嘢都平啲。」

不會售賣過期食物：只是過了黃金時期

黃智浩表示，一開始打算推出「EATCHY」時，團隊自行聯絡食肆，相關食肆曾表明有不少憂慮，「擔心會不會吃壞人個肚、比人告。」但他強調，「賣嘅唔係一啲過期食物，唔係唔食得，只是過了黃金時期。」他指，本地環保超市Green Prize有售買一些過了最佳食用日期的食物，「EATCHY」亦為同一理念。

他又指，團隊亦有參考坊間惜食堂等惜食機構，其捐獻食物都有嚴謹的監察機制，確保食物沒有問題。團隊又與相關機構商談，並參考其監察模式，「邊啲餐廳食物比較大機會有食物中毒的問題，例如牛奶花生、奶油，團隊就未必做這類型。」

團隊表示，會設立監察機制，團隊會適時監察「EATCHY」上的餐廳評分及留言區，又預計推出應用程式的前幾個月，每兩周監察一次，之後一個月監察一至兩次，前半年亦會與合作餐廳的負責人商談運作情況，並作出調整及改善，「惜食呢樣嘢都要靠習慣建立，唔係得我一個做惜食就OK。」希望港人能夠養成惜食文化及習慣，並做到自然融入生活。