疫情｜惜食堂停熱餐改派速凍膳食　利希慎基金資助食物券贈基層

新冠疫情持續，為減少傳染風險，不少慈善機構均轉陣採用其他方式繼續幫助有需要人士。非政府機構惜食堂就疫情發展推行臨時應變措施，暫停供應熱餐，改為每星期派發一次性速凍膳食及食物包予有需要長者及家庭，避免他們每天前往派飯點而增加感染風險。此外，在疫情肆虐下，申領食物援助的個案持續上升，利希慎基金資助購買食物券及百佳提供慈善優惠折扣供惜食堂購買食物，他們將會派出共4,500張關愛食物券。



惜食堂表示，近期申領食物援助的個案上升，利希慎基金及百佳超級市場得悉情況後，主動提供協助，前者資助惜食堂購買食物券，以滿足急增的需求；後者則提供慈善優惠折扣購買食物，包括雞蛋、冷藏食物及白米等，讓各區有需要的使用者能透過物券到百佳分店免費換領相應食物。透過關愛食物券，三方為疫情中受影響家庭提供額外的膳食支援，計劃將派出共4,500張食物券，惠及1,500個基層家庭。

惜食堂就疫情發展推行臨時應變措施，暫停供應熱餐，改為每星期派發一次性速凍膳食及食物包予有需要長者及家庭，避免他們每天前往派飯點而增加感染風險。（資料圖片）

惜食堂於2011年成立，團隊向本地飲食界回收仍可安全食用的剩餘食物，通過嚴格的食物安檢程序，再經中央廚房製作成營養均衡的膳食及食物包，並由物流團隊免費派發給社會上需要食物援助的人士。現時每天生產超過 15,000份營養均衡的膳食及食物包及每星期拯救超過35公噸仍可食用的剩餘食物，避免食物浪費及協助減輕堆填區的壓力。

速凍飯餐製作流程

