2022年上半年職業傷亡升　12宗致命工業意外　9宗涉建造業

職業及工業傷亡事故時有發生，據立法會人力事務委員會的文件，2022年上半年職業傷亡個案及每千名僱員的傷亡率均較2021年同期上升，而2022年上半年各行業的工業意外數字為3,354宗雖然少於2021年同期，但致命工業意外卻較2021年同期多，其中有9宗涉建造業，當中7宗均涉及「人體從高處墮下」。



▼2月14日及15日連續兩日發生致命工業意外▼



政府在施政報告提出的其中一項KPI（績效指標）是將五年平均每千名建造業工人的工業意外率，由2021年的每千人29.8減低至少10%，降至2026年的26.8。但職業安全問題仍然嚴峻，單單是本月首15日，已發生至少5宗相關意外，釀成5人死亡。

據立法會人力事務委員會的文件，2022年上半年的職業傷亡個案達16537宗，每千名僱員的傷亡率為11.5，高於2021年同期14,368宗及9.9。

工業傷亡方面，2022年上半年各行業的工業意外數字為3,354宗，各行業每千名工人的意外率為11.8，兩者均少於2021年同期為4,112宗及14.1。

按行業分析，2022年上半年的3,354宗工業意外，有1,399宗涉建造業，其次是1,338宗涉餐飲服務業，兩個行業的工業意外宗數均少於2021年上半年的1,440宗及1,865宗。

據2022年上半年工業意外的意外類別分析，涉建造業、或餐飲服務業的工業意外，「滑倒、絆倒或在同一高度跌倒」均佔最多，前者有416宗，佔該行業工業意外總數逾三成；後者則有334宗，佔該行業工業意外總數近兩成半。

至於致命工業意外，2022年上半年共發生12宗，較2021年同期的11宗多1宗。該12宗致命工業意外，有9宗涉及建造業、2宗涉廢棄物管理業及1宗涉製造業。

就2022年上半年發生、涉建造業的9宗致命工業意外，有7宗涉及「人體從高處墮下」，當中分別有2宗涉及工人從吊船墮下及從竹棚墮下，另外3宗則分別涉及工人從動力操作升降工作台、沒有護欄／沒有穩固覆蓋的孔洞、以及大廈外牆墮下。