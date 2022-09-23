工傷僱員復康先導計劃今出台　建造工友免排公院　專人跟進早復工

建造業工業意外頻生，重則致命，輕則肌肉骨骼受傷，但亦要忍受復康路漫長及長時間未能復工煎熬。勞工處今（23日）起推出為期三年的「工傷僱員復康先導計劃」，為工傷逾六周的建造業僱員，提供私營門診復康治療服務，且有專人跟進個案及協助復工，料三年間會有約5000人受惠。



署理勞工處處長梁永恩指，建造業僱員放取工傷病假冠絕各行業，需領病假逾半年者，建造業佔近三成，且公立醫院輪候期長，令工傷工友錯失治療黃金期，盼計劃令他們及早獲得適切治療方案，盡早復工，回復正常生活。勞工處將檢討計劃成效，並探討擴展至其他行業的可行性。



▼工傷僱員復康先導計劃將以建造業工友為服務對象▼



工傷逾六周未復工、肌肉骨骼受傷的建造業僱員可參加

港府於2019年《施政報告》提出的「工傷僱員復康先導計劃」終於出台，今年9月1日起因工受傷，引致肌肉骨骼受傷，或患上《僱員補償條例》列明的相關職業病的建造業僱員，除可申索法定補償外，倘其遭遇工傷六周後仍未復工，或預期未能於六周內復工，即符合資格。

私營復康治療包括職業治療 有個案經理跟進復康進度

相關工傷工友可獲轉介接受由承辦商雅名有限公司提供的私營復康治療，當中涵蓋包括骨科的醫藥治療、物理治療、職業治療、影像檢測服務例如磁力共振掃描（MRI）及電腦斷層掃描（CT Scan） 等，亦有個案經理跟進復康進度，以及協助盡快復工。政府預算承擔資助約三億元，僱員只需支付公立醫院醫療費用，亦可按法例向僱主索還相關款項。

服務承辦商雅名有限公司已成立工傷復康辦事處，協助建造業工傷工友復康。(勞工處提供)

「工傷僱員復康先導計劃」涵蓋包括骨科的醫藥治療、物理治療及職業治療等，工友可免前往公立醫院輪候。(香港中文大學醫院提供)

計劃屬自願性質 工友可在工傷起計六個月內表達參加意願

先導計劃屬自願性質，勞工處會根據已呈報的工傷個案，識別及聯絡合資格的工傷工友。僱員可在遭遇工傷起計六個月內，表達參加意願，勞工處會將其轉介至工傷復康辦事處，經個案醫生臨床評估後，可正式加入計劃。

服務承辦商所屬的盈健醫療集團執行董事及首席營運總監潘振邦表示，預期工友經臨床評估後，約一周內可安排相關治療方案。

勞工處今（23日）起推出為期三年的「工傷僱員復康先導計劃」，建造業工傷工友可獲安排接受私家門診復康治療。左起：羅尚尉、溫遠光、梁永恩及潘振邦。

即使僱主未有按時報工傷 僱員亦可先獲安排治療

若僱主未有按時呈報工傷，或出現爭議個案，署理勞工處處長梁永恩指，亦會先為僱員安排治療，勞工處會同步處理，另僱員亦可聯絡勞工處僱員補償科尋求協助。梁續指，服務名額不設上限，根據勞工處數據推算，料三年內將有約5000名建造業工傷僱員受惠，但最終人數則視乎實際情況及需要。梁永恩表示，勞工處手頭上已有工傷個案可供即時轉介，至於今月初的安達臣道冧天秤意外的受傷工友，已納入受助範圍，可自選加入與否。

去年逾萬僱員放工傷假逾六周 料三年計劃約5000人受惠

梁永恩提到，建造業僱員放取工傷病假冠絕各行業，以去年計，全港有1,0531名僱員放工傷病假逾六周，其中建造業佔約兩成；放工傷病假逾半年者，全港共錄得5100宗，建造業佔近三成。他提到，有醫學數據顯示，倘工傷延誤治療，復工機會大減，亦會帶來情緒、家庭關係、財政等負面影響，遂需及時處理，免釀長期傷患，他相信若服務到位及有效，「工友可畀今日快好多到達復康治療水平」，亦有助縮短病假日數，他明言對是次計劃充滿信心。

署理勞工處處長梁永恩：會研究推展至其他行業可行性

至於會否擴展至其他行業，梁永恩表示，會適時檢視計劃成效，亦會研究推展至其他行業的可行性，但暫無時間表。

中大骨科工傷復康研究：若治療適切四成參與者半年內復工

中文大學矯形外科及創傷學系專業應用教授（禮任）羅尚尉表示，九成以上的建造業工傷屬於肌肉骨骼類別，遭遇工傷後三個月內是治療黃金期，他引述中大臨床研究「骨科工傷復康計劃」數據指，若有適切治療方案，有四成的研究參與者可於半年內復工。相反，其於半年內復工機會則可低至10%。

勞工處職業健康顧問醫生（1）溫遠光則指，公立醫院服務輪候期長，大部分工傷工友因而錯失治療黃金期，有數據更顯示有個案需輪候長達70個月，他相信是次計劃對勞資雙方均有裨益。

「工傷僱員復康先導計劃」及工傷復康辦事處詳情：

地址：尖沙咀柯士甸道49號聯業大廈11樓A室

服務熱線：22937000

計劃網站：www.prp-wiro.gov.hk

電郵：enquiry@prp-wiro.hk

