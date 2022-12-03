MIRROR演唱會｜孫玉菡：僱主無買僱員保險、遲報工傷　按法例追究

人氣男團MIRROR於7月的紅館演唱會連番發生意外，其中第四場發生的墮屏事故，令至少兩名舞蹈員受傷，當中李啟言（阿Mo）傷勢嚴重。政府早前指，確認舞蹈員為受僱僱員，且舞蹈公司未為其他們保險。

勞工及福利局局長孫玉菡今（3日）表示，當局正就此嚴肅跟進和搜證，並會研究從《僱員補償條例》和《職業安全及健康條例》，分別追究僱主無購買僱員補償保險，及按時呈報工傷，以及在僱員意外下的刑事責任，將會盡快按律政司的法律意見採取行動。惟他未有交代涉案舞蹈室及負責人曾否就事故向當局交代。



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勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片/夏家朗攝）

孫玉菡下午出席活動後，回應傳媒提問時表示，確立MIRROR演唱會舞蹈員的僱員身份後，會研究從兩條條例跟進，包括《僱員補償條例》，有關公司明顯沒有購買僱員補償保險，亦沒有按法例要求在指定時間呈報工傷，強調會按法例追究。

他續指，另一條條例是《職業安全及健康條例》，將會審視究竟僱主是否需要在《條例》下負起刑事責任，並會盡快據律政司的法律意見採取行動。

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