工業意外｜三日釀三死　勞工界指或涉趕工　倡設降工傷死亡率KPI

連同今早（15日）在葵涌貨櫃碼頭發生的致命工業意外，香港連續三日發生三宗工業意外釀成三人死亡。勞工界指，工業意外頻生或與趕工程有關，期望《2022年職業安全及職業健康法例(雜項修訂)條例草案》盡快獲通過，藉以令大眾關注職安健。



工聯會立法會議員黃國認為，施政報告提出的KPI只談及工業意外率，但事實上，過去5年工業傷亡及職業傷亡致命個案有逾1300人，倡另設死亡率KPI，方能準確反映實況。



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過去5年逾1300人工業傷亡及職業傷亡

今屆政府首份施政報告提到，將五年平均每千名建造業工人工業意外率由2021年的29.8減低至少10%，降至2026年的26.8。 不過，黃國指近日很多意外，工業意外情況比以往惡劣，並直指施政報告中的KPI只談及工業意外率，但事實上，過去5年工業傷亡及職業傷亡的致命個案有逾1300人，數字極高，且死亡數字一直居高不下，認為應另設死亡率的KPI，方能準確反映情況有否改善。

黃國：施政報告KPI只談意外率未反映實況

問及近日工業意外頻生原因，黃國認為，本港最大問題在於建造業是採用判工制，在成本與業績之間會選取以簡單的方法節省成本，未必太重視職安健，令工業意外有更大機會發生。他提到，業內流失有經驗人員、前期審批拖延導致工程趕工等原因，都有機會導致意外頻生。

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勞聯林振昇不排除疫情影響工程進度 趕工下忽略職業安全

勞聯立法會議員林振昇提到，疫情下有些地盤或因工人染疫影響進度，現時可能需要趕工，或因而較為忽略職業安全。不過，他認為即使行業有人員流失，如培訓充足，不應該有「新人多就危險咗」的情況。

冀職安健罰則修訂條例盡快獲通過

林振昇同樣表示，期望職安健罰則修訂條例盡快獲通過，藉著罰款提升，令公眾、僱員、工人等多方面都關注職安健，不要再因為成本而忽視職安健。他續建議，當局下一階段應進一步檢視《工廠及工業經營條例》下的各項規列，如涉起重機使用的規例。

倡兩至三年作中期檢討 研訂更進取KPI

就著當局訂出的KPI，林振昇則建議應在2、3年後、或職安健罰則修訂後設中期檢討，如果屆時工傷意外率已有明顯下降，當局應訂立更進取的KPI。

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