去年第4季錄4宗私院醫療事故　聖保祿醫院涉開錯藥及輸液速度出錯

衞生署公布，去年第四季收到三間私家醫院通報四宗重要風險事件，當中三宗涉及為三名曾有過敏史的女病人錯誤處方藥物，分別為仁安醫院、養和醫院及聖保祿醫院。另外，聖保祿醫院亦涉向一名女病人注射強心藥物時輸液速度出錯，四名病人情況穩定。



衞生署在收到通報後立即作出跟進，並要求有關醫院於四星期內提交調查報告。有關醫院均已向衞生署提交調查報告，惟仁安醫院延遲呈報。



聖保祿醫院。(資料圖片)

衞生署公布，去年第四季收到三間私家醫院通報四宗重要風險事件，當中三宗事件涉及為三名曾有過敏史的37至77歲女病人錯誤處方藥物，分別為仁安醫院、養和醫院及聖保祿醫院。另外，聖保祿醫院同涉向一名94歲女病人注射強心藥物時輸液速度出錯，四名病人情況穩定。

衞生署在收到通報後立即作出跟進，並要求有關醫院於四星期內提交調查報告。有關醫院均已向衞生署提交調查報告，惟仁安醫院延遲呈報，衞生署已向延遲呈報事件的醫院發出要求通知。

仁安醫院。(資料圖片)

衞生署審視其餘兩間醫院提交的所有資料後，並無證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面，違反《私營醫療機構條例》（第633章）或相關實務守則適用的要求，而導致相關重要風險事件，相關重要風險事件的調查仍在進行中。

衞生署亦指，有關私家醫院均已採取改善措施，檢討及修訂相關政策及程序。衞生署會繼續監察相關醫院執行改善措施。