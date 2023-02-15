初選案｜區諾軒稱曾指戴耀廷想法太瘋狂　爆新東協調會變激烈辯論

民主派「35+」初選案，16被告否認串謀顛覆國家政權罪之審訊繼續，區諾軒今午（15日）講述九龍西及新界東的協調會議，提到不同泛民陣營的人，對「支持否決財政預算案」這議題有明顯分歧，出席九西會議的張崑陽表明支持。其中在一次新東會議前，社民連的黃浩銘曾致電叫區不要在會上應承，其後鄒家成曾爭議使用字眼，後演變成激烈爭辯，有與會者更批評傳統民主派包括民主黨、街工、公民黨等。



區又稱，張崑陽有提到他看過戴耀廷的「攬炒十部曲」，區庭上稱也有看過該文，並自言有跟戴說其想法「太瘋狂」，他說罷旁聽席傳來冷笑聲。



區諾軒指九西會議上曾討論，是否讓政治背景尷尬的人如狄志遠（圖)參與初選。（資料圖片）

曾討論是否讓狄志遠參選

區供稱，九龍西的協調會議分別在2020年3月24日及4月26日舉行。第一次會議出席者包括何啟明、劉偉聰，馮達浚、劉小麗和張崑陽等，會中討論政治立場較尷尬的人可否參選，如狄志遠，戴當時回應只要認同五大訴求，便可以參選。

戴提及運用立法會權力

此外，戴指九龍西選區的6席中，民主派最多只可取得4席，出席者則認為可以一個採取寬鬆政策，推薦4張、甚至6張名單，至選舉後期才棄選。此外，會上亦有傳閱「35+ Project」的文件，戴講及可運用立法會權力，否決預算案。

張崑陽曾表明會支持否決財政預算案。（Facebook@台灣撐香港陣線）

有心理準備未必能做滿4年

區續指，第二次會議出席者大致相若，劉小麗未有出席，該次會議討論派多少張名單參選，出席者認為應投票決定，但不會是4、5張名單。此外，張崑陽在會中提及他留意到戴發表的「攬炒十部曲」文章，戴當時表明要有心理準備，當選者未必能夠完成4年任期，張便回應稱他支持否決預算案。岑子杰謂：「講抗爭邊有人及得上社民連。」又稱涉及民生的議題，如全民退休保障，他會支持。

區曾指戴的想法太瘋狂

區又稱，他也看過戴的「攬炒十部曲」，法官陳慶偉問區何時第一次看到，區稱戴刊登文章不久他已閱讀過，並補充說：「想加個註腳，當我睇到呢篇文章，曾經同佢（戴）講：我話佢嘅想法太瘋狂。」區說畢，旁聽的公眾人士發出冷笑聲。

新東協調會有近20人出席，獨缺林景楠(圖)。（梁鵬威攝）

新東會近20人出席獨缺林景楠

區之後講及新界東協調會議，2020年4月14日舉行首次會議，出席者有近20人，包括最後有份參與初選的人，唯獨林景楠未有出席。他繼而列出與會人名單，例如：何桂藍、鄒家成、呂智恆、劉頴匡等，另外時任沙田區議會主席程張迎、羅庭德、羅庭輝、街工代表盧藝賢以及眾多地區人士都有參與。

他指戴有介紹新界東的當選目標、流程、公民投票及棄選機制、舉辦初選論壇等，並重複爭取「五大訴求」目標，但區沒有印象他有否向與會者傳閱「35+ Project」文件。

黃浩銘致電著不要應承否決預算案

新東的第二次會議在2020年5月5日舉行，與會者與首次會議相同。區憶述，當日社民連副主席黃浩銘曾致電給他說：「陣間開會唔好應承會否決財政預算案嘅講法。」區表示他當時不知道會議即將發生的事，因此只向黃表示知悉其說法。不過黃未出席該會，當日社民連由梁國雄的助理陳寶瑩代表出席。

鄒家成(圖)曾就「積極運用」或「會運用」字眼提出爭議。(資料圖片)

鄒家成爭議字眼變激烈辯論

區續指，其後鄒家成在會議中問戴，為何「35+ Project」文件中，「積極運用基本法權力否決財政預算案」這一句子，要使用「積極運用」字眼，而非「會運用」。會議最初只是鄒、戴之間對話，氣氛尚未變得的緊張，後來與會者開始有激烈辯論，更有與會者批評傳統民主派包括：民主黨、街工、公民黨等。

民主黨代表稱無授權處理這問題

此時，林卓廷助理莊榮輝回應稱，民主黨中委會並無授權他處理有關問題；陳寶瑩表示，若果有全民退保等民生項目，社民連便會支持；街工盧藝賢就指，不同意該些批評。鄒繼而提出透過即場投票，決定使用「積極」抑或是「會」，但未有成事。

戴則提議沿用「積極」一詞，並說：「積極都比乜都唔用行前一步。」區理解他當時是：「希望可以寫得彈性少少」。

區認為「會」是較明確的寫法

法官陳仲衡問到，「積極」及「會」之間的分別，打趣地要求區以「積極將案件押後」與「會將案件押後」作為例子解釋，引起眾人發笑。區回應指「會」一字較為確定。法官陳慶偉問到，鄒家成當時意思，是否希望就否決權採納更加明確（definite）的取態？區同意。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名表示認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022