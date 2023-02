初選案｜黃之鋒協調會議提靈童制定替補人選　譚得志表明不滿

民主派「35+」初選案,16被告否認串謀顛覆國家政權罪的審訊繼續,認罪被告區諾軒今午(14日)在西九龍法院(暫代高等法院)繼續作供,提及他與戴選廷召開協調會議,商討初選機制,並邀請各區有意參選的泛民主派人士出席,首場會議在九龍東區,庭上更揭露當時會議上黃之鋒和譚得志已有爭拗,其中就替補機制上,黃認為應以「靈童機制」,由被取消資格的候選人挑選替補者,但譚卻認為應以初選排名定替補人選。



區諾軒指,2020年2至3月間,他與戴耀廷先後會見各區有意參選立法會的泛民主派人士,並向他們介紹初選制度,當時部份團體甚至不知道是否值得舉辦初選,加上他們尚未有機會討論就此作出商討,因此決定舉辦協調會議。當時預算在5個地區及超級區議會共6個選區舉行協調會議,目的是聚集各區有意參選者一起商討初選制度,包括:是否舉辦初選論壇、若有參選人被在立法會選舉中被DQ應以什麼方式替補,及各區當選議席目標。

控方再問,上述議題是否在協調會議中提及,區稱他們有作討論。旁邊的傳譯員未及反應問:「咩咩討論話?」區問控方:「我係咪有啲咩遺留?」在延伸庭列席聆訊的認罪被告,包括馮達浚、梁晃維在犯人欄內發笑,朱凱迪則與懲教人員交談。

九東會議參與者包括黃之鋒譚得志

區指出,當時戴耀廷或時任觀塘區議會主席蔡澤鴻,開設一個名為「35+九東」的WhatsApp群組。控方讀出多個群組內多個的名字,包括戴、蔡、趙家賢、施德來、黃之鋒、胡志偉、譚得志等。區補充,上述人士連同黃逸旭、梁凱晴,都有出席九東的第一次協調會議。

官再提區表述勿太冗長

期間,法官李運騰表示,區的表述比較冗長(wordy),加上他提及許多相關人士及政黨的名字,導致傳議員翻譯或有難度,希望他能逐句讀出證供,減少傳譯員難處,並舉例指:「好似我而家咁(just like what i am doing)。」區聞言稱:「我會努力。」

官不明何謂靈童機制

區憶述會議中主要分歧,並說:「我記得會議中主要矛盾,係黃之鋒同譚得志之間,就替補機制的爭拗。」他指黃之鋒認為應以「靈童機制」挑選替補者,法官陳慶偉聽罷,明顯不明所以。而區向傳議員解釋「靈童」一詞英文該譯作「soulchild」,並向法官解釋:「陣間會講。」惹起公眾人士發笑。

譚認為應以投票結果排名定人選

區續解釋,黃提出的機制即是在初選的勝出者,日後被取消參選資格,該名被「DQ」的人可揀選替補。譚得志的團隊卻質疑為何不用排名制作替補機制,即按初選投票結果排名,次選者為替補,以九東選區為例,該區選出三人參選立法會,排名第四的參選人便是替補。

16名被告:吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間,串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪被告:戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

案件編號:HCCC 69/2022