旅遊日本｜15萬港人1月訪日　回升至2019水平　十個遊客一個港人

不少香港人愛到日本旅行，隨着日本及香港開關，愈日愈多香港人「返鄉下」。日本政府觀光局今日（15日）公布今年1月的旅客統計，由去年同期僅得71人大增至151,900人，增加2,139倍，除回復到2019年水平外，加幅亦遠高於其他國家的旅客人數，佔整體入境人數1,497,300人的十分之一。



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日本政府觀光局今日公布今年1月的旅客統計，總共接待1,497,300名遊客，當中香港旅客有151,900人，約為10%，在眾多地區當中排行第三，僅次於韓國的565,200人及台灣的259,300人，亦是訪客數目超過十萬的三個地區之一。

而對比過去同期的入境數字，香港的訪日旅客已回復至貼近2019年1月水平（154,292人），僅少約2,000人；而對比去年同期數字，去年1月僅得71名港人訪日，今年1月增幅遠高於其他國家或地區。

1月訪日香港旅客回升至2019年水平。（日本政府觀光局）

日本去年10月11日重啟自由行，加上本港也逐步撤銷入境檢疫措施，港人訪日逐月回升。10月即有36,200人到日本旅行，11月翻倍至83,000人，到12月再攀先至141,300人。