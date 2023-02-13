HK Express再取消部份日本航班　涉3.3至3.30往返東京沖繩等班次

HK Express（香港快運）今午（13日）公布，由於日本當局繼續限制航空公司營運由香港前往日本之航班班次，故取消部份3月3至30日來往日本的航班，較原定計劃的每周航班少20至22班，包括香港前往日本沖繩機場、福岡機場、大阪-關西機場、東京-羽田機場、及東京-成田機場的多個航班。受影響的旅客將會收到電子郵件和短訊通知，可獲安排更改出發日期／時間、或全額退款。



HK Express在其網站上公布，鑑於日本當局限制航空公司營運由香港特區飛前日本之航班班次，將取消部份3月3日至30日來往日本的航班，包括：

▼由香港出發往日本之航班▼



目的地：福岡

UO638

2023年3月5日至3月30日



目的地：沖繩

UO820

2023年3月3日、6日、8日、10日、13日、15日、17日、20日、22日、24日、27日、29日



目的地：大阪-關西

UO688

2023年3月3日、10日、17日、24日



UO850

2023年3月6日、8日、13日、15日、20日、22日、29日



UO862

2023年3月26日



目的地：東京-羽田

UO622

2023年3月3日至3月30日



目的地：東京-成田

UO650

2023年3月8日、15日、21日



UO870

2023年3月7日、14日、21日、28日



▼12月28日 往日本非四個限定機場的市民在生效前如常出發▼



+ 9

▼由日本出發往香港之航班▼



出發地：福岡

UO639

2023年3月5日至3月30日



出發地：沖繩

UO821

2023年3月3日、6日、8日、10日、13日、15日、17日、20日、22日、24日、27日、29日



出發地：大阪-關西

UO689

2023年3月3日、10日、17日、24日



UO851

2023年3月6日、8日、13日、15日、20日、22日、29日



UO863

2023年3月26日



出發地：東京-羽田

UO623

2023年3月3日至3月25日、3月27日至3月31日



出發地：東京-成田

UO651

2023年3月8日、15日、21日



UO871

2023年3月7日、14日、21日、28日



HK Express指受影響的旅客將會收到電子郵件和短訊通知，可獲安排免費更改出發日期／時間、或全額退款。惟更改相關安排申請必須於原定航班日期或之前遞交，並須於今年6月30日或之前出發。受影響乘客可有以下選項：

選項1：原定目的地不變，更改出發日期／時間

•需受機位供應限制

•免費更改*

•無需支付票價差額*

•相關申請必須於原定出發日或之前遞交

•必須於2023年6月30日或之前出發

* 有關安排只適用首次申請



•選項 2：訂單全額退款（適用於單程或來回程航班均取消之受影響顧客）-

•退款範圍包括航班相關之費用（已購買之寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務）

•相關安排申請必須於原定航班日期或之前遞交



若旅客於香港機場管理局發起的「COVID-19疫苗接種免費機票大抽獎」活動中贏取了機票禮券獎品，並經已用作兌換於2023年3月3日至2023年3月30日期間出發之航班機票，將可獲提供下列選擇：

•選項1：更改原定目的地之出發日期／時間

•需受機位供應限制

•免費更改*

•無需支付票價差額*

•相關申請必須於原定出發日或之前遞交

•必須於2023年6月30日或之前出發

* 有關安排只適用首次申請



•選項 2：退還已繳付之費用

•退款範圍只適用於航班相關之費用（已購買之寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務）

•相關安排申請必須於原定航班日期或之前遞交

