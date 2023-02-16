申訴公署批食環署巡查阻街次數和執法力度不一　倡引入累進式罰款

政府近年來加大力度打擊阻街工作，惟申訴專員公署審視四個阻街黑點，其中在深水埗順寧道及醫局街一帶，發現食環署在2018至2021年每日平均巡查4次，而每日分別平均只有0.1宗檢控，及發出0.3張定額罰款通知書，認為執法力度不足。相反，另一黑點的旺角花墟，卻出現巡查少但執管多，敦促食環署加強巡查，加強阻嚇力。



公署表示，食環署引用「定額罰款條文」執法宗數佔整體個案八成，當中以重犯個案為主，每名重犯者平均違例7.5次，而以「阻街條文」檢控的阻街店舖，每宗平均只罰款約1000元，認為阻嚇力不足，建議加重刑罰，研究引入累進式罰款。對於政府曾稱累進罰款不可行，公署引述環境及生態局計劃於今年中提交事務委員會，並將引入累進式罰款機制的建議納入可行性研究。



▼2月9日 警方、食環署、入境處及港鐵在上水打擊水貨及阻街▼



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政府去年8月中推出為期三個月的打擊600個衞生黑點計劃，對付阻街是其中的項目，打算今年中提高罰款一倍至6,000元，然而店舖阻街問題持續。申訴專員公署主動調查政府打擊阻街工作，今公布其調查報告。

深水埗黑點日均只發0.3張罰款

公署審視四個阻街黑點，其中在深水埗順寧道及醫局街一帶，發現食環署在2018至2021年每日平均巡查4次，而每日分別平均只有0.1宗檢控，及發出0.3張定額罰款通知書。數據顯示食環署人員的巡查次數頻密，但執法數字不高，理應反映該範圍的違規情況並不嚴重。然而，該範圍於2021年的投訴數字卻較2018年高出兩倍有多。

公署人員視察時，亦發現大量貨物和雜物阻街，環境衞生亦差，顯示食環署的巡查似乎未能充分發揮應有的規管效能，執法力度亦未能有效遏止違規行為 。

申訴專員公署調查深水埗阻街黑點，來自食環署的檢控和罰款數字。（申訴專員文件）

花墟阻街投訴多但巡查少

公署又發現在阻街問題較嚴重，檢控數字較多的街道，如另一「 阻街黑點 」旺角花墟一帶，食環署於2018至2021年的巡查數字大幅低於深水埗順寧道及醫局街一帶，但近年的投訴及執法數字均有飆升，尤其2021年的執法數字更遠較順寧道及醫局街一帶為高。公署人員視察時亦發現不同程度的違規問題，因此相信食環署人員巡查時所見情況應與公署相近，才會出現巡查次數低、執管數字高的情況，這反映食環署有必要加強對此黑點的巡查工作，以進一步提升執管行動的阻嚇力。



另外，食環署引用「定額罰款條文」執法宗數佔整體個案八成，當中以重犯個案為主。公署亦指，重犯個案有 13,208 宗，但重犯者只有1,760 人，即每名重犯者平均違例 7.5 次，條文對部分冥頑不靈的違規人士欠缺阻嚇力。公署亦指以「阻街條文」檢控的阻街店舖，每宗平均只罰款約1,000元，比起「定額罰款條文」罰款1,500元低，認為目前懲處對嚴重 的阻街個案，未能發揮足夠阻嚇作用 。

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各區民政處統籌的行動次數各異 公署促協調

針對近年來跨部門聯合行動方面，公署發現，民政總署轄下的各區民政處會因應實際需要統籌行動，惟不同民政處的做法，以至所統籌的聯合行動次數，均有頗大差異。其中，有地區民政處在過去數年統籌超過100次聯合行動，有部分民政處期間則未有統籌任何行動，包括灣仔、九龍城及北區。另外，亦有個案顯示，即使民政處嘗試統籌跨部門聯合行動，卻因該處無法迅速解決部門間對執管權責的爭議而令情況膠着。

申訴專員趙慧賢批評，部門之間爭拗涉及「做幾多、邊個做先、點樣聯合行動」，認為民政署應該協調，若仍有爭拗，可上呈地方督導委員會處理，同時地方行政督導委員會亦應積極考慮訂立常設中央機制，定期檢討已完成但各地區耗時較長處理的跨部門個案，以探究有否涉及系統性問題，並作所需改善。

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促引入定額罰款累進機制

公署認為，食環署就違例情況嚴重的阻街個案引用「阻街條文」提出檢控時，應向法庭陳述問題的嚴重性，並建議加重刑罰，以提高阻嚇性，進一步而 言，環境及生態局和食環署 應全面檢視現行法例的罰則，包括提高票控條文的最高罰則及定額罰款金額，以及積極研究 在「定額罰款條文」中引入累進式罰款機 制，以增加阻街的違法成本，更有效打擊重複和持續違規者。

對於政府曾稱累進罰款不可行，公署引述環境及生態局計劃於今年中提交事務委員會，並將引入累進式罰款機制的建議納入可行性研究，包括評估引入相關機制後會否增加前線執法人員和市民出現爭拗的機會、開發支援相關機制的實時數據庫及系統是否符合成本效益及社會整體利益，以及檢視在票控條文中引入相關機制會否更為合適等。公署亦指，理解政府所考慮到的問題，但強調現行罰則無法阻嚇持續或嚴重阻街者，相信累進罰款可針對有關問題。