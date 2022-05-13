大鼠戊型肝炎｜居大埔圍頭村長期病患男染疫　入院揭肝功能異常

衞生署衞生防護中心今日（13日）表示，正調查一宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，涉及一名居於大埔圍頭村、有長期病患的55歲男子，屬今年首宗個案。

流行病學調查顯示，該名患者沒有接觸齧齒動物或鼠隻，潛伏期內沒有外遊，到威爾斯親王醫院治療期間，發現出現肝功能異常，暫未能確定感染源頭及途徑。



人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑尚未明，但可經接觸齧齒動物包括老鼠或其排泄物感染。（資料圖片/余俊亮攝）

衞生防護中心表示，該名病人現時情況穩定，其血液樣本經化驗後證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應，已將個案通報食物環境衞生署的防治蟲鼠事務諮詢組，以視乎情況及需要進行防治鼠患工作和調查。」

目前，人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑尚未明。可能的傳播途徑包括進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水、接觸被齧齒動物或其排泄物污染的環境或物件，及直接接觸齧齒動物或其排泄物；而一般導致人類感染的戊型肝炎病毒則主要是透過糞口途徑傳播。

籲進食前徹底洗手 食物應妥善儲存或放入冰箱

中心提醒，要預防戊型肝炎感染，市民應保持良好的個人、食物及環境衞生，如進食前須徹底洗手，食物應妥善儲存或放入冰箱，不要讓其長時間置於室溫的環境下，並應以1比99稀釋家用漂白水清潔消毒家居，因為家用洗滌劑可能無法殺死戊型肝炎病毒。

至於高危人士，例如有嚴重長期病患的長者（尤其曾接受器官移植的人士）、懷孕婦女、慢性肝病患者和葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症（又稱G6PD缺乏症）患者等，感染戊型肝炎可能會出現嚴重病情，更應加倍小心。