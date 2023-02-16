第二屆港漫支援計劃最高資助額增至24萬　完成作品預料動漫節面世

由香港動漫畫聯會主辦的《「港漫動力」-香港漫畫支援支劃》於今日（16日）舉行第二屆啟動禮，同時公布15間入選本地漫畫企業名單。聯會表示，本屆支援計劃共收到92份申請書，反應比首屆80份申請更為踴躍。

今屆的入選漫畫企業可獲的最高資助額更由去年21萬元增至24萬元，亦增設編輯導師一對一跟進製作流程，而作品完成後將於7月的動漫節及12月在馬來西亞的《馬來西亞動漫展Comic Fiesta》展出。



第二屆支援計劃將繼續為入選企業及其資助漫畫，提供培訓、專家指導及宣傳等資助及配套支援，而今屆的入選漫畫企業可獲的最高資助額更由去年21萬元增至24萬元。今屆計劃除了保留以小組導師型式對劇本進行指導外，亦增設編輯導師一對一跟進製作流程，可更適時提供意見及支援。作品完成後將再度於7月的《香港動漫電玩節》及12月在馬來西亞的《馬來西亞動漫展Comic Fiesta》展出。

香港動漫畫聯會會長黃玉郎指出，首屆的支援計劃的成效及業界反應均超出預期，部分漫畫更已再版發售，他期望第二屆優化及加強各方面支援後比首屆更加完備，為香港漫畫界培育更強人才。而「創意香港」助理總監黎淑霞則表示，期待15套作品於今年七月的動漫節面世，為港漫注入新動力。

15間入選本地漫畫企業名單及其漫畫同樣於今日公布，當中作品題材、畫風亦更豐富，涉及懸疑、恐怖、歷險、科幻、愛情等多個主題，鄧裕文筆下的《方盒大戰》就講述回歸50年後的未來世界，香港受外星人入侵並對香港人進行洗腦，餘下的香港人在不同地鐵站反抗並與外星人戰鬥的故事。