初選案｜九西論壇火花四起　黃碧雲成追擊對象　黃看片段搖頭苦笑

民主派「35+」初選案，16被告否認串謀顛覆國家政權審訊續審，控方今午（16日）在西九龍法院（暫代高等法院）播放九西選區的選舉論壇片段。其中在「自由搏擊」環節時火花四起，民主黨的黃碧雲更成「追擊」對象，一時被問她若能當選入議會會否「一齊衝」，又被追問會否唱「榮光歌」，黃在庭上看片也不禁搖頭苦笑。片段亦有不小針鋒相對場面，庭上無論被告或旁聽人士笑聲四起。



該段九西論壇片段長逾1小時，分為六個環節，其中在第二個名為「自由搏擊」的環節中，各團隊可向其他團隊發問，各參選者針鋒相對，更不時「疊聲」。

被告黃碧雲在庭上看到3年前被其他泛民人士追擊情況不禁搖頭苦笑。(歐嘉樂攝)

拍枱稱若進議會將會一齊衝

其中馮達浚問黃碧雲時，指立法會已無議事空間，為黃用八年時間，學識「捐山窿」，問黃若當選的話，會否在進入議會後「一齊衝」？黃拍抬並喊：「一齊衝，希望一齊贏。」犯人欄的被告和公眾席的旁聽人士也大笑起來。

黃稱要團結民主派力量抵抗不公義政權

黃在論壇上又指，民主派議員共同進退，強調現時已無「和理非」和「勇武」之分。她補充「我哋拉咗十幾人」，連前立法會議員楊森亦被捕。

黃強調，中央插手香港事務，加上有了《國安法》，直言：「過去承諾係幻想破滅。」稱現要集結民主派力量，抵抗不公義政權。

劉澤鋒問黃碧雲是否會唱榮光歌。（劉澤鋒FB）

黃被指未上場擋水炮

至劉澤鋒發問時，也首先問黃碧雲，指黃在佔中訓練營學習擋水炮，卻不見她「上場擋水炮」。黃回應曾在審議《逃犯條例》期間曾衝向主席台，惟劉不滿意其答覆，不斷追問道：「點解唔擋水炮？點解唔擋水炮？」兩人不斷「疊聲」。

被問是否識唱榮光歌

期間劉突轉話題問：「既然你係抗爭者既話，識唔識唱《願榮光歸香港》，你唱嚟聽吓？」黃平淡回應：「我哋一齊唱。」庭上笑聲再現。惟影片中的劉未有罷休，重提民主黨入中聯辦的事。

劉澤鋒繼而轉問張崑陽，但黃卻想繼續回應劉的問題，劉說：「我依家問張崑陽，你收聲啦。」在犯人欄內的黃聽至此搖頭苦笑。

毛孟靜否認一齊做少數族裔工作

後黃碧雲回應安德里有關少數族裔的工作時，表示她過往在立法會「同Miss Mo(毛孟靜)有一啲關注少數族裔既工作做。」毛孟靜隨即插咀說：「我無同你一齊做呀。」在犯人欄內的黃再次笑起來。

劉偉聰向岑子杰發問提高聲線

此外，岑子杰問安德里時，指梁美芬常提及「假難民」，並對安說：「（你）當我梁美梁咁鬧。」劉偉聰之後向岑子杰發問有關同志婚姻問題時，亦提高聲調說：「當我係梁美芬呀，砌我。」

雖然庭上笑聲四起，但非在九西選區的鄭達鴻在影片播放時，似乎有點疲累，一時左手托頭， 一時閉眼。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名表示認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022