香港國際財經台《晚間新聞》誤播舊新聞節目　通訊局：嚴重警告

隸屬於有線寬頻的免費電視台「奇妙電視」，其旗下英文台「香港國際財經台」播放的電視節目《晚間新聞》，在去年９月24日誤播同年8月6日的新聞節目，遭公眾人士投訴。



通訊局按照既定程序，詳細考慮了投訴個案的細節及奇妙電視的陳述，認為投訴成立。經考慮個案的具體事實及個案的情況，以及其他相關因素，通訊局決定向奇妙電視 發出嚴重警告，敦促它嚴格遵守《電視節目守則》的相關條文。



去年9月24日誤播8月6日新聞節目

奇妙電視現時有3條頻道，包括HOY TV、HOY 資訊台和香港國際財經台（即順序為電視第77、78和76台）。以英語廣播的香港國際財經台，去年９月24日《晚間新聞》節目時段誤播同年8月6日的新聞節目，遭公眾人士投訴。相關被投訴的節目為預錄新聞節目，每天均會播放；而其版本與與8月6日的版本的新聞內容完全相同。

奇妙電視在陳述中解釋，基於人為錯誤，其工作人員誤將８月６日的版本於９月24日《晚間新聞》中重播。奇妙電視已檢視其內部監控制度，並加強措施以防止類似失誤再次發生。

奇妙電視：人為錯誤

通訊局認為，由於其重播了數星期前的過時新聞，故節目播出時相關訊息已不再準確，加上奇妙電視的員工在整個節目播放期間沒有發現該明顯失誤，更遑論及時糾正有關情況，反映奇妙電視在監察其新聞節目的準確性方面嚴重疏忽，故裁定違反《電視節目守則》第9章第1段及第1A段的規定。

另外，在該事件發生後，奇妙電視也沒有更正錯誤資料，明顯違反《電視節目守則》第9章第7(e)段的規定。鑑於上述情況，通訊局認為投訴成立。經考慮個案的具體事實及個案的情況，以及其他相關因素，通訊局決定向奇妙電視 發出嚴重警告，敦促它嚴格遵守《電視節目守則》的相關條文。