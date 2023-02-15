通訊局指理解有線電視服務終止後有解僱計劃　有線寬頻：沒有補充

有線寬頻旗下的有線電視昨（14日）獲政府批准交還本地收費電視服務牌照，有線寬頻及其行政總裁黃思遠先後表示無裁員計劃。根據商務及經濟發展局今日（15日）最新向立法會提交的文件稱，通訊局理解有線電視服務終止後會有人手調配及解僱計劃，而有線電視將履行《僱傭條例》列明責任，最終計劃將視乎臨近服務終止日期時的當前經營環境和商機而定。就有關「人手調配及解僱計劃」，有線寬頻今午稱沒有補充，維持行政總裁的說法。



▼2月14日 有線寬頻公布終止收費電視牌照▼



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有線寬頻行政總裁黃思遠今早重申現階段沒有裁員計劃

有線寬頻行政總裁黃思遠今早在電台節目形容，全球收費電視服務難做，公司未來發展將是集中資源做好節目、擴大觀眾覆蓋率，強調「現階段沒有裁員計劃」。

其後，商務及經濟發展局向立法會提交文件講及有線電視終止本地收費電視節目服務牌照申請事宜。文件指在昨日行政會議上，行政會議建議，行政長官指令應批准有線電視有線電視終止其本地收費電視節目服務牌照的申請，並由今年6月1日生效。

商經局文件：人手調配及解僱計劃視乎服務終止時經營環境而定

文件提到有線「服務终止後的人手調配計劃」，商經局指，通訊局理解有線電視服務終止後會有人手調配及解僱計劃，有線電視將履行《僱傭條例》(第57章)列明的責任，而最終計劃將視乎臨近服務終止日期時的當前經營環境和商機而定。

至於對奇妙電視的承諾影響，商經局指通訊局已評估終止有線電視的收費電視服務會否影響聯屬公司，即奇妙電視在其本地免費電視節目服務牌照中期檢討中承諾的財務能力以及節目和其他承諾。通訊局備悉，有線寬頻作為有線電視及奇妙電視的最大股東，向通訊局重申即使交還該牌照，但奇妙電視於中期檢討作出的承諾亦會維持不變。