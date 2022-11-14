貿發局11.22辦亞洲航運論壇　80個業界代表參與　部份人親身到場

香港逐漸走上復常之路，近月亦陸續不同活動。貿發局表示，將於11月22至23日舉行亞洲物流航運及空運會議，探討環球企業面對供應鏈新常態時，如何應對當前的挑戰及機遇，預料會議匯聚約80個國際機構代表，部份人網上參與，但亦有海外業界人士在防疫限制下仍然到場。貿發局指，連同網上直播，以及於不同地區舉行的分會場會議，預料可吸引逾50個國家及地區，共1.4萬名觀眾參與，



香港貿發局副總裁劉會平（右二）（黃偉倫攝）

會議今年以「成就可持續供應鏈：聯繫．協作．創新」為主題，貿發局副總裁劉會平表示，最近宏觀經濟環境不明朗，並再加上通脹、各地大幅度加息、地緣政治緊張，以及能源及食物等危機。他續指，今屆會議正是探討面對不同挑戰下，企業間如何合作應對，並探討可持續發展的未來方向。

溢達集團首席財務官王煒基為其中一個主題論壇的講者。他表示，受地緣政治影響，集團於美國的生意近乎「清零」，故原本服務美國市場的馬來西亞、斯里蘭卡廠房已關閉。雖然如此，他表示亞洲及中國市場的業務佔比，由原來不足25%，現時增至75%。

會議匯聚約80個國際機構代表，包括物流、航運、空運業界及供應鏈龍頭到場或線上演講。劉會平表示，今次會議為業界盛事，成功吸引海外業界人士到場，包括講者及參展商。貿發局又預計，活動一共可吸引來自超過50個國家及地區、逾1.4萬名觀眾參與。