紅黃碼｜商貿客周四起進展館免黃碼　貿發局稱香港比新加坡有優勢

早前政府將入境隔離措施放寬至「3+4」，但旅客包括商貿人士抵港後，仍需在酒店隔離3日，且隨後4日「黃碼」期間不能到高危場所，包括會展內的大型展覽。政府今午（23日）宣布，在平衡社會及經濟活動後，由本周四起（25日）將放寬海外人士，在「黃碼」期間仍可參與「企業對企業（B2B）」的會議或展覽。至於面對公眾的展覽，則可由舉辦方向政府申請豁免「黃碼」入場。



近年多個國際大型展覽移師至新加坡，貿發局副總裁張淑芬今日於「香港國際時尚匯展（CENTRESTAGE）」發布會中表示，本港許多既有的優勢並無失去，例如地理位置、資訊及人才流通等沒有影響。她亦指，政府除了推廣商貿工作外，亦兼顧公眾安全及衞生條件，相信若本港疫苗接種率再提升，將可進一步放寬防疫措施。



▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼



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有公眾參與的大型展覽 舉辦方可向政府申請豁免「黃碼」

政府今午公布最新的防疫措施，指考慮到會議及展覽，其業內人士參與「企業對企業（B2B）」有關活動的性質，與上班類同，有別於其他大規模群組聚集，故在平衡社會及經濟活動的需要後，由8月25日起調整限制。

在符合特定要求下，從海外地區或台灣抵港人士，被區分為「黃碼」期間，可參與「B2B」會議及展覽。至於涉及較多公眾參與的大型會議及展覽，相關舉辦機構亦可向政府提出申請。政府在審視情況後，如認為情況合適，並對本港經濟發展有裨益，可考慮提供便利安排。

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受封關影響「香港國際時尚匯展」改為全面開放予公眾

適逢由貿發局主辦及政府贊助的「香港國際時尚匯展（CENTRESTAGE）」，將於9月9日至11日舉行。貿發局副總裁張淑芬表示，受入境措施的影響，由上屆起該展覽已由以往的「B2B」模式，轉為全面開放予公眾，預期有約兩萬人次入場。她強調，局方並無灰心，亦邀請海外買家登記與參展商在網上配對。

她亦認為，適逢消費券派發及會展站通車，是好時機助本地時裝品牌推廣至公眾。她解釋，品牌及設計師除了貿易外，亦希望測試其品牌的公眾認受性，因此對局方向公眾開放的新路線表示歡迎。

貿發局副總裁張淑芬。（歐陽德浩攝）

業界冀放寬防疫措施 貿發局︰政府唔希望再退後

問到會否再向政府爭取放寬「3+4」措施，張表示，一直與業界商量，將想法帶至政府進行溝通。但她認為，政府除了推廣商貿工作外，亦兼顧公眾安全及衞生條件，尤其近日確診數字維持一定水平，亞博館需加開新病床，相信政府經全盤考慮後，將有好消息公布。「政府咁謹慎係希望向前，唔希望再退後，所以一定要考慮清楚。」

惟受封關影響，多個過去在香港舉辦的國際展覽，包括全球第二大的美容展，今年亦移師至新加坡舉行。張表示，會繼續做好準備，認為若市民均接種3至4劑疫苗，長者及兒童接種率提升，相信對進一步放寬防疫措施有幫助。

香港背靠內地 相比新加坡仍有絕對優勢

她呼籲，港人須對香港本身的優勢抱有信心，強調許多既有的優勢並無失去。她解釋，本港現時的阻滯僅因疫情，但地理位置、資訊及人才流通的優勢並無影響。例如海外買家期望經香港進入內地，內地買家亦然，故香港相比新加坡仍有絕對優勢。「我哋背靠大陸個優勢一直冇變，爭少少係疫情嘅影響。」

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼

