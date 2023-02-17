初選案｜黃之鋒論壇上稱民意授權好重要　梁晃維稱視中國為敵人

民主派「35+」初選案，16被告否認串謀顛覆國家政權審訊續，認罪的區諾軒繼續作出，控方今(17日)先後播放初九龍東及港島區的初選論壇片段。其中九龍東的論壇上，播放了電影《地厚天高》片段，片中梁天琦曾指，立法會選舉是獎金爭奪戰，並說：「大家都係獎金獵人......」主持有問及各參選人的看法，此外，受審被告之一的施德來，在論壇上稱一定會抗爭到底，又稱會否決財政預算案；黃之鋒則說到外國遊說時，曾被問及是否有民意授權，故他認為初選的民意授權好重要。



港島區的論壇上，已認罪的被告梁晃維曾稱：「我地視中國係我地嘅敵人。」不認罪的彭卓棋亦在論壇上指其對手楊雪盈「真獨裁、假民主」。



法官今早有問控方，播放這些片段時，會引用「共謀者原則」，即以其他出席者的發言，指控現時受審的被告，主控稱若引用會表明。



審訊下周一續。



午飯期間法院警鐘疑誤鳴

西九龍法院在午飯時間約下午2時左右，火警鐘突然響起，有逾百人在地下排隊等候進入法庭的人須在法院外等候，包括初選案被告施德來及黃碧雲等。直至下午2時50分左右，各人已陸續准進入法院。據悉是警鐘誤鳴，法院各個法庭下午已回復正常運作。

官問控方會否引用共謀者原則

控方今早播放片段前，法官李運騰問控方是否想依頼片段出席者的發言，並引用「共謀者原則」，即以其他出席者的發言指控受審的被告。

控方回應指，會以出席者的言論針對本人。同時，若控方依賴「共謀者原則」，則會在使用該原則時表明。李官提醒控方日後若依賴這原則時，要表達其立場，讓辯方可提出反對。

控方下午播出於2020年6月27日舉行港島區選舉論壇，出席者包括許智峯、梁晃維、羅冠聰、袁嘉蔚，以及不認罪的彭卓棋、鄭達鴻和楊雪盈等。

梁晃維曾在論壇上稱，視中國係我地嘅敵人。（資料圖片/高仲明攝）

梁晃維說視中國係我地嘅敵人

許智峯在論壇上說：「香港跌咗入專政統治....香港人絶對唔可以習慣專政對我哋嘅壓迫，要反抗。」梁晃維則表明：「我地視中國係我地嘅敵人。」

有嘉賓其後問徐子見：「既然大家都係差唔多，點解唔揀個後生啲？依家抗爭係年輕人既時代。」徐回應說：「有少少年紀歧視喎。」引來庭上多人發笑。

彭卓棋會上指楊雪盈真獨裁假民主

在「自由搏擊」環節上，彭卓棋質問楊盈雪時，問及她灣仔區議員的工作，指責楊「真獨裁，假民主」。楊雪盈其後問各出席者，會揀選甚麼人進入立法會，彭表明：「anyone but you. (任何人除了你)。」庭上也傳出笑聲，但犯人欄內的楊雪盈只是默默低頭用手機。

港台前主持人曾志豪是九龍東初選論壇的嘉賓。（資料圖片）

曾志豪是九龍東論壇嘉賓

控方今早在庭上播放九龍東的選舉論壇片段，片段長約1小時14分鐘。該論壇於2020年6月26日舉行，出席者包括黃之鋒、胡志偉、譚得志、譚文豪、李嘉達，以及不認罪的施德來，曾志豪為論壇嘉賓。

黃之鋒稱一息尚存抗爭到底

在自我介紹環節，李嘉達表明會以本土利益為先，並提出將抗爭帶入立法會；譚文豪則指他在議會外被警員用胡椒噴霧、水炮車攻擊，譚說：「我有一對小朋友，唔願意見到佢哋需要走上街頭。」黃之鋒謂：「面對國安法壓境，一息尚存，抗爭到底」。

《地厚天高》以梁天琦為主角，講述其2015至2016年間的經歷的影片。（資料圖片）

梁天琦在影片稱大家都係獎金獵人

論壇中播放電影《地厚天高》的片段，電影中梁天琦形容立法會選舉是獎金爭奪戰，「大家都係獎金獵人,,,選邊個入去都無用.....其實大家都係為錢」，主持問多名出席者的看法。其中譚得志表明不同意，指陳志全被追討清潔費，指「人工嘔凸」；梁頌恆和游蕙禎當選後，遭「破產架而家入到立法會」。

被告施德來（中)在九龍東的論壇中曾稱，入到議會一定抗爭到底。（夏家朗攝）

施德來稱會否決財政預算案

在嘉賓提問環節，施德來被問及民協如何把擺脫其「又傾又砌」、脫節的形象，施德來稱若民協成員當選，一定會兩次否決財政預算案，強調：「入到議會，一定抗爭，唔抗爭既，唔該行開。」

黃之鋒說到外國遊說被問有否民意授權

此外，主持又指，有人認為黃之鋒若當選也會被「DQ」，認為黃在「核心外圍，幫核心內圍。黃回應說，早前到外國遊說時，會被問及有否民意授權，因此認為7月11日(初選投票日)的民意授權好重要。

主持問黃其說法是否涉勾結外國勢力

主持繼而問黃之鋒，指其說法恐涉勾結外國勢力，黃回應早於2012年時，已被中國政府「點名」。至於他是否「括出去」，黃指他過往8、9年的往績，可以說明一切。

胡志偉在論壇上稱，中國政府已不兌現《基本法》的承諾，加上確立《國安法》，令香港失去高度自治的地位。（梁鵬威攝）

社工李嘉達稱已進入全民抗爭年代

本身為社工的李嘉達被問及，其同行(指社工劉家楝)打算協助他人，卻阻差辦工罪成，判囚1年(經上訴後，刑期減至8個月)。李回應指各行業亦被打壓，難有人可獨善其身，現時已進入全民抗爭年代。

胡志偉指確立國安法香港失去高度自治

胡志偉則指，由2014年政改事件後，中國政府已不兌現《基本法》許下的承諾，加上確立《國安法》，令香港失去高度自治的地位。而泛民現時需團結一致，一齊扺抗。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022