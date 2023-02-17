拐帶疑雲｜家長稱幼子於將軍澳坑口站被陌生女子拖走　校方籲警惕

將軍澳坑口現拐帶疑雲！區內一間幼稚園今早（17日）向家長發出特別通告，指有家長分享稱今早帶同兩名幼兒在坑口港鐵站出閘時，與K3班哥哥出閘時回頭發現PN班的弟弟不見蹤影，在站內尋找數分鐘後，該家長的同事將弟弟送返。該家長引述同事描述，當時見到一名陌生中年女子拖著弟弟離開，遂上前制止。



該幼稚園校長接受查詢指分享事件是為提醒家長應小心看管孩童，雖然不知該名陌生女子用意為何，但稍後會與警民關係組反映，亦會加強對學生的教育，避免外出時走失。



出閘剎那回頭發現身旁PN班幼子不知所蹤

《香港01》接獲一封由將軍澳翠茵小宇宙國際幼兒園暨幼稚園今早向家長發出的特別通告，提醒家長要加緊照顧幼童。事源幼稚園今早接獲一名家長分享，稱今早帶兩名幼兒一同於坑口港鐵站出站，家長照顧K3班哥哥出閘後，回頭發現身旁的PN班弟弟不知所蹤。

四處尋找後同事將幼子帶返 稱見到正被陌生女子拖著離開

通告透露，家長在港鐵站四處尋找弟弟，數分鐘後由該名家長的同事將弟弟帶返，然而該名同事告知家長，當時見到有一名陌生中年女子正拖著弟弟離開，同事見狀遂上前阻止，並帶回弟弟。幼稚園表示，事件雖獲解決，但小朋友安全實是最重要，故勸籲家長接送孩童時，要小心看管，切勿放任他們自行走動，避免意外發生。

翠茵小宇宙國際幼兒園暨幼稚園今早向家長發出的特別通告，通告提醒家長要加緊照顧幼童。

校長稱通告用意提醒家長時刻拖緊幼童：不知該女士是否壞人

將軍澳翠茵小宇宙國際幼兒園暨幼稚園校長鄧聰敏回覆《香港01》查詢時，稱因有家長反映，在家長同意下發通告提醒其他家長亦應留意，據其所知並無就事件報警。她表示，不知該名女士是否壞人或出於任何因由，但仍提醒家長應時刻拖緊幼童。

校方稱稍後會與警民關係組反映事件

她續稱，校方會再加強校內教育，例如再三提醒小朋友外出要跟緊親人，遇到陌生人欲帶其離開要拒絕，並在原位等候親人，校方稍後亦會與警民關係組反映事件。