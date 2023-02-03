全面通關．跨境學童｜2.8起中學先免檢來港　2.22擴至小學幼稚園

特首李家超今日（3日）公布2月6日起與內地免配額免檢測通關，政務司司長陳國基表示，教育局將分兩階段恢復跨境學童免配額免檢測來港返學安排，2月8日起將先涵蓋中學生，至2月22日則擴至小學生及幼稚園及特殊學校。



▼2月1日，上水鳳溪第一小學30多名跨境生率先回港上課▼



+ 13

陳國基解釋，分階段是基於不同年齡學生的自理能力、過關便利及校巴服務等跨境需要，教育局會繼續與相關部門、學界、校巴聯繫，並提供支援。

教育局局長蔡若蓮表示，考慮到與內地全面通關初期，出入境管制站或較繁忙，亦要配合本港中小學、幼稚園分階段復課，故安排分兩階段恢復跨境學生回港，包括2月8日先安排跨境中學生回港，小學、幼稚園及特殊學校則2月22日起回港。

她表示，已預留充份時間讓學校及學生做好準備，包括做好證件等，局方已經學校通知相關家長，選擇過境關口及要預留時間，亦已提醒學生要更新證件。她稱現時跨境生可經學校為有需要學校代辦申領回港證等，入境處會盡快處理，相關部門亦會盡快處理校巴服務申請。

蔡若蓮續稱，跨境生重返校園須時適應，已提醒學校要留意學生心理及社交狀況等，並適當安排校內活動，局方會繼續與學校聯繫，提供相關支援。

▼ 2月1日，深圳居民直擊羅湖口岸亮燈，商業城店舖重開 ▼

