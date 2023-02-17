活力午餐暫停｜有小學變陣辦野餐日往迪欣湖　有學校訂麥當勞應急

學校午膳供應商「活力午餐」下周一及周二（20及21日）暫停供應午膳，料約10萬師生受影響，各校正擬備應急方案。有小學化危為機，借「活力午餐」停送飯的兩天舉辦野餐活動，先在下周一安排「特別的開心午餐」帶學生到迪欣湖野餐，周二則留校野餐，藉此讓同學探索校園不同地方。



有學校急訂$20一個魚柳包 亦有學校改向「活力午餐」母公司大家樂訂飯

「活力午餐」昨宣布下周一及二暫停午膳供應，學校僅剩一個上課天解決問題，有學校立即向家長提出數招解決學生午膳問題，亦有家長群組分享，學校為同學訂麥當勞午膳，約20元一個魚柳包；亦有學校向「活力午餐」母公司、大家樂集團旗下的大家樂餐廳訂飯，兩天費用合共60元，提供粟米肉粒飯及免治牛肉飯兩選項。

有學校安排學生到迪欣湖野餐。（資料圖片）

聖十架學校師生下周一迪欣湖共晉「特別的開心午餐」

同時，亦有學校選擇「另類」方法應對。荃灣路德會聖十架學校向家長發通告，指在突如其來的情況下，校方周一為小朋友安排一個「特別的開心午餐」，帶小朋友跑出課室戶外學習，師生在迪欣湖陽光中共晉午餐。至於周二則安排學生留校野餐，探索校園不同地方。

路德會聖十架學校安排學生在「活力午餐」停供應的兩日到迪欣湖及校內野餐。（網上圖片）

同樣受影響的中華基督教會蒙黃花沃紀念小學校長鄭家寶回應查詢時指，昨日接獲通知後，即時告之家教會，幸得家教會協作，找到大快活提供兩日膳食，她稱教育局昨亦有出信提醒學校，反應較快。她亦說，感恩在危急情況下，不少餐廳及供應商盡其社會責任，盡力提供午膳。

聖公會德田李兆強小學校長温志揚亦在電台表示，會聯絡附近食肆提供下周一及二的餐單予學校，讓家長自行訂購，亦會容許家長幫子女訂外賣。他稱「活力午餐」昨日傍晚才發公告，校方僅一個上課天可應對，形容過程太倉卒。