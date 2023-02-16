活力午餐停供餐兩日　受影響小學校長六招保學生飽肚　研轉供應商

學校午膳商「活力午餐」今日（16日）宣布下周一及二（20及21日）暫停供應兩天，或達10萬師生受影響。有受影響小學的校長表示，被「活力午餐」的突然公布殺個措手不及，校方已即時準備發出家長信，提供五大選擇予家長，包括籲帶飯、陪同學生外出用膳、容許高年班學生自行外出用膳、自備乾糧或由家長以外賣平台點外賣。



他表示若最終仍有學生因此「無飯食」，學校會出「絕招」在附近餐廳購飯予學生，又形容經此一事後，正研究與供應商的合約條款，或考慮轉換。



有小學600學生中約三分二人向活力午餐訂飯

聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成表示，「活力午餐」突然宣布暫停供應飯盒兩天，確「殺了一個措手不及」：「都無辦法，咁急都冇人想，今晚通知起碼仲有時間準備。」他表示，全校600學生約有400人訂飯，學校已馬上擬備家長信告之家長，並提供「五招」選擇，包括籲自行帶飯、陪同學生外出用膳、容許高年班學生自行外出用膳、自備乾糧或由家長以外賣平台點外賣。。

聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成稱已提供四大選擇予家長，即使學生仍無飯，校方也會負責購買。（資料圖片）

靈愛小學校長孔偉成：一定不會停下午課

他稱，萬一有學生仍然無飯吃，學校亦會想方法找供應商提供膳食，主要是附近餐廳，該做法在星期六日學校活動時亦曾做過，預計一半學生、即約200人左右需要學校購飯，「一定唔會停下午（上課）。」

對於「活力午餐」先傳人手問題再傳食安問題，孔偉成坦言事件確對學生及對飯商有影響，尤其對飯商的名聲有所損害，相信今次停兩日亦希望改善問題，重新建立公眾信心。不過，他說校方正積極研究與飯商的合約條款，或考慮轉換飯商，但要視乎商業運作及其他供應商情況等。